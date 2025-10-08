Wiemy, kto zagra w II etapie XIX Konkursu Chopinowskiego! Polska z mocną reprezentacją

To już oficjalne poznaliśmy pełną listę pianistów zakwalifikowanych do II etapu XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Wśród czterdziestu artystów z całego świata znalazło się aż czterech reprezentantów Polski: Piotr Alexewicz, Adam Kałduński, Piotr Pawlak oraz Yehuda Prokopowicz. To właśnie oni będą kontynuować walkę o wejście do finału jednego z najważniejszych konkursów pianistycznych na świecie.

Dla polskich melomanów to ogromny powód do radości i dumy. Udział aż czterech rodzimych pianistów w kolejnym etapie jest potwierdzeniem wysokiego poziomu polskiej szkoły pianistycznej. Piotr Alexewicz, Adam Kałduński oraz Yehuda Prokopowicz.

Znamy finalistów II etapu! Polscy pianiści wśród najlepszych na świecie

Do drugiego etapu przeszło 40 pianistów z 16 krajów, w tym silna reprezentacja z Azji. Najliczniejszą grupę stanowią artyści z Chin i Japonii, którzy od lat dominują w światowych konkursach pianistycznych.

Oto pełna lista zakwalifikowanych pianistów:

Piotr Alexewicz (Polska)

Jonas Aumiller (Niemcy)

Yanyan Bao (Chiny)

Kai-Min Chang (Tajwan)

Kevin Chen (Kanada)

Xuehong Chen (Chiny)

Zixi Chen (Chiny)

Yubo Deng (Chiny)

Yang (Jack) Gao (Chiny)

Eric Guo (Kanada)

Xiaoyu Hu (Chiny)

Zihan Jin (Chiny)

Adam Kałduński (Polska)

David Khrikuli (Gruzja)

Shiori Kuwahara (Japonia)

Hyo Lee (Korea Południowa)

Hyuk Lee (Korea Południowa)

Kwanwook Lee (Korea Południowa)

Xiaoxuan Li (Chiny)

Zhexiang Li (Chiny)

Tianyou Li (Chiny)

Eric Lu (USA)

Philipp Lynov (pianista pod neutralną flagą)

Tianyao Lyu (Chiny)

Ruben Micieli (Włochy)

Nathalia Milstein (Francja)

Yumeka Nakagawa (Japonia)

Vincent Ong (Malezja)

Piotr Pawlak (Polska)

Yehuda Prokopowicz (Polska)

Hao Rao (Chiny)

Anthony Ratinov (USA)

Miyu Shindo (Japonia)

Gabriele Strata (Włochy)

Tomoharu Ushida (Japonia)

Zitong Wang (Chiny)

Yifan Wu (Chiny)

Miki Yamagata (Japonia)

William Yang (USA)

Jacky Zhang (Wielka Brytania)

