Willa Wiśniewskiego rośnie w oczach. W środku Francja-elegancja i 570 m² luksusu

2025-11-27

Michał Wiśniewski opublikował najnowsze wizualizacje wnętrz swojej gigantycznej willi pod Warszawą. To aż 570 m² dopieszczonej w każdym detalu przestrzeni, którą muzyk tworzy od dwóch lat. "Francja-elegancja" to mało powiedziane – ten dom to połączenie nowoczesnego luksusu, hotelowego szyku i rodzinnego komfortu.

Nowy dom Michała Wiśniewskiego – imponująca inwestycja pod Warszawą

Willa Michała Wiśniewskiego w miejscowości Łoś pod Warszawą to jedna z najbardziej imponujących inwestycji wśród polskich gwiazd. Budowa ruszyła w 2023 roku, a wokalista Ich Troje regularnie dzieli się w sieci kolejnymi etapami prac. Ostatnio do internetu trafiły wizualizacje wnętrz – i trudno oderwać od nich wzrok.

Dom ma 570 m² powierzchni i powstaje na ogromnej, ponad sześciotysięcznej działce. Jak wynika z relacji muzyka, projekt jest realizowany z rozmachem, a prace prowadzą równocześnie nawet trzy ekipy. Zgodnie z dokumentacją inwestycji Wiśniewski nie tylko buduje przestrzeń dla rodziny, lecz także… całej swojej ekipy. W części domu powstanie biuro, w którym będzie pracować aż 35 osób.

Wnętrza nowej willi Wiśniewskiego – minimalizm, drewno i luksus

Jak wyglądają wnętrza, które zaprojektowano dla Wiśniewskich? Wizualizacje pokazują elegancki minimalizm w ciepłych barwach. Dominują drewno, szlachetne beże i naturalny kamień. W salonie uwagę przyciągają monumentalne lampy, ogromne przeszklenia i miękkie, karmelowe sofy ustawione pod abstrakcyjnym obrazem. To wnętrze wygląda jak z luksusowego resortu.

Gabinet zaprojektowany dla Michała Wiśniewskiego to połączenie głębokiego brązu, nowoczesnych liniowych świateł i przeszkleń otwierających się na ogród. W łazience królują marmurowe powierzchnie, ukryte podświetlenia i minimalistyczna armatura. Sypialnia utrzymana jest w hotelowym klimacie – z szerokim łóżkiem, tapicerowanym siedziskiem i efektowną lampą zawieszoną tuż nad nim. Całość dopełnia garderoba, która bardziej przypomina butik niż zwykłą szafę: wyspa z ciemnym blatem, podświetlane witryny i elegancka symetria.

Kiedy Wiśniewski wprowadzi się do nowej rezydencji?

Jak twierdzi muzyk, to jego żona odpowiada za urządzanie niemal wszystkich pomieszczeń, poza strefą biurową. "To będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła" – zapewnia lider Ich Troje, który mimo opóźnień w pracach pozostaje pełen entuzjazmu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Wiśniewscy mogli­by spędzić pierwsze święta w nowej posiadłości jeszcze na przełomie roku.

