- Michał Wiśniewski buduje willę marzeń – 570 metrów luksusu na działce pod Warszawą! 🏰
- W środku powstanie nie tylko dom, ale też biuro dla 35-osobowej ekipy Ich Troje
- Muzyk relacjonuje każdy etap prac i zapowiada: „Widać światełko w tunelu”.
Wiśniewski buduje dom dla rodziny
Budowa ruszyła w 2023 roku i od początku budzi emocje wśród fanów. Michał Wiśniewski założył nawet kanał na YouTubie „Jestem, jaki jestem 3”, gdzie w każdym odcinku pokazuje, jak rośnie jego wymarzona posiadłość. Dziś za nami już ponad 50 filmików, a muzyk z rozbrajającą szczerością przyznaje, że zakładał, że skończy na 20 odcinkach, a teraz zanosi się na minimum setkę.
Nie ma się co dziwić – skala inwestycji robi wrażenie. Willa Wiśniewskiego powstaje na działce o powierzchni ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Łoś, ok. 40 km od Warszawy. To prawdziwy pałac na wsi, z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie wystarczająco blisko stolicy, by zawsze być „w centrum wydarzeń”.
570 metrów luksusu lidera Ich Troje
Dom liczy aż 570 m² i będzie naszpikowany nowoczesnymi rozwiązaniami. Już teraz widać ogromne okna, które zajmują całe ściany – od sufitu po podłogę.
Co by nie mówić, wszystko jest na swoim miejscu. To jest ostatni etap zamykania
– cieszy się muzyk, zapowiadając kolejne prace. Jeszcze jesienią planowane jest podłączenie wszystkich instalacji – od klimatyzacji i rekuperacji, po systemy wodno-kanalizacyjne i elektrykę. Jak zapowiada, na miejscu będą jednocześnie pracować trzy ekipy.
Nie przegap: Michał Wiśniewski sprzedał dom, ale dalej w nim mieszka. Pokazał wnętrza. "Bardzo przeszkadza głównie mojej żonie"
Biuro dla całego Ich Troje
Ale największą ciekawostką jest to, że willa nie będzie służyć wyłącznie do mieszkania. Wiśniewski i jego żona postanowili, że część domu zamieni się w… biuro! I to nie byle jakie – będzie tam pracować cała ekipa Ich Troje, czyli aż 35 osób.
My postanowiliśmy z żoną, że tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, zaprojektuję wspólnie z jedną z najlepszych firm na rynku
– zdradził Michał. Resztę wnętrz urządzi żona wokalisty.
To będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła. A gdybym ja miał ingerować, to myślę, że ten dom nigdy w życiu by nie powstał
– śmieje się muzyk.
Zobacz: Co za słowa! Michał Wiśniewski wyznał, co usłyszał przed laty od Krzysztofa Krawczyka. "Niestety nie posłuchałem"
Droga do domu marzeń
Choć Michał przyznaje, że prace idą wolniej, niż się spodziewał, jest pełen optymizmu. W nowym odcinku swojego vloga zapowiedział, że lada moment ruszą prace nad dachem, a to oznacza, że inwestycja wchodzi w decydującą fazę. Fani śledzący budowę mogą spodziewać się kolejnych nagrań, w których muzyk szczegółowo relacjonuje każdy etap.
Nie przegap: Od futra po cekiny. Wiśniewski zamienił jubileusz w modowe show. Lady Gaga może mu się kłaniać
Pałac państwa Wiśniewskich
Kiedy dom będzie gotowy? Tego muzyk nie zdradza wprost, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze święta w nowym domu rodzina Wiśniewskich mogłaby spędzić już na przełomie roku. Willa w Łosiu będzie jedną z najbardziej okazałych rezydencji wśród polskich gwiazd.
Polecamy: Prokuratura ujawnia, jak zmarł 66-letni Stanisław Sojka. Ruszyło śledztwo. "Stało się to w hotelu"