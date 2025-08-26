Michał Wiśniewski buduje willę marzeń – 570 metrów luksusu na działce pod Warszawą! 🏰

W środku powstanie nie tylko dom, ale też biuro dla 35-osobowej ekipy Ich Troje

Muzyk relacjonuje każdy etap prac i zapowiada: „Widać światełko w tunelu”.

Wiśniewski buduje dom dla rodziny

Budowa ruszyła w 2023 roku i od początku budzi emocje wśród fanów. Michał Wiśniewski założył nawet kanał na YouTubie „Jestem, jaki jestem 3”, gdzie w każdym odcinku pokazuje, jak rośnie jego wymarzona posiadłość. Dziś za nami już ponad 50 filmików, a muzyk z rozbrajającą szczerością przyznaje, że zakładał, że skończy na 20 odcinkach, a teraz zanosi się na minimum setkę.

Nie ma się co dziwić – skala inwestycji robi wrażenie. Willa Wiśniewskiego powstaje na działce o powierzchni ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Łoś, ok. 40 km od Warszawy. To prawdziwy pałac na wsi, z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie wystarczająco blisko stolicy, by zawsze być „w centrum wydarzeń”.

570 metrów luksusu lidera Ich Troje

Dom liczy aż 570 m² i będzie naszpikowany nowoczesnymi rozwiązaniami. Już teraz widać ogromne okna, które zajmują całe ściany – od sufitu po podłogę.

Co by nie mówić, wszystko jest na swoim miejscu. To jest ostatni etap zamykania

– cieszy się muzyk, zapowiadając kolejne prace. Jeszcze jesienią planowane jest podłączenie wszystkich instalacji – od klimatyzacji i rekuperacji, po systemy wodno-kanalizacyjne i elektrykę. Jak zapowiada, na miejscu będą jednocześnie pracować trzy ekipy.

Biuro dla całego Ich Troje

Ale największą ciekawostką jest to, że willa nie będzie służyć wyłącznie do mieszkania. Wiśniewski i jego żona postanowili, że część domu zamieni się w… biuro! I to nie byle jakie – będzie tam pracować cała ekipa Ich Troje, czyli aż 35 osób.

My postanowiliśmy z żoną, że tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, zaprojektuję wspólnie z jedną z najlepszych firm na rynku

– zdradził Michał. Resztę wnętrz urządzi żona wokalisty.

To będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła. A gdybym ja miał ingerować, to myślę, że ten dom nigdy w życiu by nie powstał

– śmieje się muzyk.

Droga do domu marzeń

Choć Michał przyznaje, że prace idą wolniej, niż się spodziewał, jest pełen optymizmu. W nowym odcinku swojego vloga zapowiedział, że lada moment ruszą prace nad dachem, a to oznacza, że inwestycja wchodzi w decydującą fazę. Fani śledzący budowę mogą spodziewać się kolejnych nagrań, w których muzyk szczegółowo relacjonuje każdy etap.

Pałac państwa Wiśniewskich

Kiedy dom będzie gotowy? Tego muzyk nie zdradza wprost, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze święta w nowym domu rodzina Wiśniewskich mogłaby spędzić już na przełomie roku. Willa w Łosiu będzie jedną z najbardziej okazałych rezydencji wśród polskich gwiazd.

