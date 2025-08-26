Tak mieszkać będzie Wiśniewski. 570 m² luksusu i… biuro dla 35 osób

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-26 13:55

Michał Wiśniewski nie zwalnia tempa! Lider Ich Troje od dwóch lat buduje gigantyczną willę pod Warszawą i właśnie pokazał postępy. 570 metrów kwadratowych luksusu, ogromna działka i biuro dla całej ekipy – to nie będzie zwykły dom, ale prawdziwe królestwo Wiśniewskiego.

  • Michał Wiśniewski buduje willę marzeń – 570 metrów luksusu na działce pod Warszawą! 🏰
  • W środku powstanie nie tylko dom, ale też biuro dla 35-osobowej ekipy Ich Troje
  • Muzyk relacjonuje każdy etap prac i zapowiada: „Widać światełko w tunelu”.

Wiśniewski buduje dom dla rodziny

Budowa ruszyła w 2023 roku i od początku budzi emocje wśród fanów. Michał Wiśniewski założył nawet kanał na YouTubie „Jestem, jaki jestem 3”, gdzie w każdym odcinku pokazuje, jak rośnie jego wymarzona posiadłość. Dziś za nami już ponad 50 filmików, a muzyk z rozbrajającą szczerością przyznaje, że zakładał, że skończy na 20 odcinkach, a teraz zanosi się na minimum setkę.

Nie ma się co dziwić – skala inwestycji robi wrażenie. Willa Wiśniewskiego powstaje na działce o powierzchni ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Łoś, ok. 40 km od Warszawy. To prawdziwy pałac na wsi, z dala od miejskiego zgiełku, a jednocześnie wystarczająco blisko stolicy, by zawsze być „w centrum wydarzeń”.

570 metrów luksusu lidera Ich Troje

Dom liczy aż 570 m² i będzie naszpikowany nowoczesnymi rozwiązaniami. Już teraz widać ogromne okna, które zajmują całe ściany – od sufitu po podłogę.

Co by nie mówić, wszystko jest na swoim miejscu. To jest ostatni etap zamykania

– cieszy się muzyk, zapowiadając kolejne prace. Jeszcze jesienią planowane jest podłączenie wszystkich instalacji – od klimatyzacji i rekuperacji, po systemy wodno-kanalizacyjne i elektrykę. Jak zapowiada, na miejscu będą jednocześnie pracować trzy ekipy.

Nie przegap: Michał Wiśniewski sprzedał dom, ale dalej w nim mieszka. Pokazał wnętrza. "Bardzo przeszkadza głównie mojej żonie"

Biuro dla całego Ich Troje

Ale największą ciekawostką jest to, że willa nie będzie służyć wyłącznie do mieszkania. Wiśniewski i jego żona postanowili, że część domu zamieni się w… biuro! I to nie byle jakie – będzie tam pracować cała ekipa Ich Troje, czyli aż 35 osób.

My postanowiliśmy z żoną, że tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, zaprojektuję wspólnie z jedną z najlepszych firm na rynku

– zdradził Michał. Resztę wnętrz urządzi żona wokalisty.

To będzie taki dom, jaki ona sobie wymarzyła. A gdybym ja miał ingerować, to myślę, że ten dom nigdy w życiu by nie powstał

– śmieje się muzyk.

Zobacz: Co za słowa! Michał Wiśniewski wyznał, co usłyszał przed laty od Krzysztofa Krawczyka. "Niestety nie posłuchałem"

Droga do domu marzeń

Choć Michał przyznaje, że prace idą wolniej, niż się spodziewał, jest pełen optymizmu. W nowym odcinku swojego vloga zapowiedział, że lada moment ruszą prace nad dachem, a to oznacza, że inwestycja wchodzi w decydującą fazę. Fani śledzący budowę mogą spodziewać się kolejnych nagrań, w których muzyk szczegółowo relacjonuje każdy etap.

Nie przegap: Od futra po cekiny. Wiśniewski zamienił jubileusz w modowe show. Lady Gaga może mu się kłaniać

Pałac państwa Wiśniewskich

Kiedy dom będzie gotowy? Tego muzyk nie zdradza wprost, ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze święta w nowym domu rodzina Wiśniewskich mogłaby spędzić już na przełomie roku. Willa w Łosiu będzie jedną z najbardziej okazałych rezydencji wśród polskich gwiazd.

Polecamy: Prokuratura ujawnia, jak zmarł 66-letni Stanisław Sojka. Ruszyło śledztwo. "Stało się to w hotelu"

Michał Wiśniewski na budowie swojego domu
28 zdjęć
Super Express Google News
Koszmar w domu Michała Wiśniewskiego. Ból, płacz i brak sił. Żona podjęła radykalną decyzję!
Bujne życie Michała Wiśniewskiego. Czy wiesz ile miał żon?
Pytanie 1 z 10
Gdzie pracował Michał Wiśniewski, zanim został sławny?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DOMY GWIAZDY
ICH TROJE
Michał Wiśniewski
DOMY GWIAZD