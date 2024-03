Teresa Lipowska podupadła na zdrowiu. Jest samotna i przybita. "Mam już bardzo blisko do końca". Łzy same cisną się do oczu

Wioletka z "Rancza" w prawdziwym życiu skłóciła się z serialowym mężem. Miało dojść do rękoczynów

Każdy fan serialu "Ranczo" doskonale pamięta młodą barmankę Wioletkę, którą zagrała Magdalena Waligórska. Atrakcyjna dziewczyna z Wilkowyj chętnie zalecała się do różnych mężczyzn, była kochanką Kusego (w tej roli Paweł Królikowski), by w końcu się ustatkować i zostać żoną policjanta Staśka, którego zagrał Arkadiusz Nader. Co ciekawe w prawdziwym życiu między małżonkami z "Rancza" wybuchł ogromny konflikt. Dojść nawet miało do rękoczynów! W awanturze miał brać udział ówczesny partner (dziś już mąż aktorki) Mateusz Lisiecki. Od tamtych wydarzeń minęło już dziewięć lat. Obecnie Magdalena Waligórska i Arkadiusz Nader chyba nie wchodzą sobie w drogę. Wioletka z serialu "Ranczo" jest za to aktywna w mediach społecznościowych. Od czasów występów w hitowej produkcji TVP Magdalena Waligórska mocno się zmieniła.

Tak zmieniła się Magdalena Waligórska od czasów serialu "Ranczo"

Latem gwiazda "Rancza" pokazała na Instagramie swoje zdjęcia z wakacji, które spędziła z mężem i dwójką dzieci we Włoszech. To jednak nic w porównaniu do tego, co Magdalena Waligórska właśnie zaprezentowała w mediach społecznościowych. Na zdjęciu widzimy popularną Wioletkę z serialu "Ranczo" w rozpiętym szlafroku. Uwagę zwraca kusząca bordowa bielizna i niesamowita figura aktorki. Choć Magdalena Waligórska wygląda zupełnie inaczej niż na czasów "Rancza", to zupełnie nie straciła na atrakcyjności. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Wioletka z "Rancza", czyli Magdalena Waligórska.

Pod galerią znajduje się Quiz Ranczo. Kusy, Japycz, Czerepach, Michałowa, Solejukowa... Dopasuj aktora do postaci