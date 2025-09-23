Zdjęcie w kontrowersyjnej stylizacji nie pojawiło się przypadkiem – fotografia trafiła na oficjalny profil Facebookowy zespołu Elektryczne Gitary. To właśnie tam opublikowano kadr z koncertu z wymownym podpisem: „Było grubo”. I rzeczywiście – internauci nie mogli przejść obok niego obojętnie.

Wiśniewski w różowych szorcikach i butach na obcasie

Na zdjęciach z występu widać, że Michał Wiśniewski bawił się konwencją w najlepsze. Nie tylko śpiewał z zespołem, ale także z dumą prezentował swoje nogi w krótkich szortach i na wysokich obcasach. Stylizacja była jednocześnie campowa i odważna – coś, co jednych bawiło, a innych oburzyło.

„Tego się nie da odzobaczyć” – fala hejtu w sieci

Pod postami ze zdjęciami pojawiło się mnóstwo ostrych komentarzy. Część internautów nie przebierała w słowach:

„Tego się już chyba nie da odzobaczyć” „Tego czuba na psychiatryk i to na długo” „Czy wy musicie pokazywać tego idiotę? Konkurent Szpaka czy co?” „Wòda galaretę mu zżarła…” „Z Kamińskim i Szpakiem byłoby trio na 10”

Nie brakowało też obelg w stronę zespołu. Ale byli też obrońcy.

Choć hejterów bez poczucia humowu nie brakowało, znalazły się też głosy pełne dystansu i uznania, zwłaszcza dla zgrabnych nóg wokalisty.

„Brawo dla tego pana. Najbardziej cieszy skowyt oburzonych matron tutaj” – pisał internauta.

„Co się nie dośpiewa, to się dowygląda ” – dodał ktoś inny z przymrużeniem oka.

„Fajne majty” – podsumowała z humorem jedna z komentujących pań.

Michał Wiśniewski nie odpowiedział na internetowe komentarze. Najwyraźniej jednak lider Ich Troje nigdy nie przejmuje się tym, co powiedzą inni. Od lat podkreśla, że jest sobą, lubi szokować i bawić się konwencją. Tym razem też pokazał, że scena to dla niego przestrzeń wolności – nawet jeśli kosztuje to falę hejtu w sieci.

