Michał Wiśniewski od lat przyzwyczaił fanów do tego, że nie boi się odważnych stylizacji. Jednak to, co zaprezentował podczas koncertu Elektrycznych Gitar, przeszło najśmielsze oczekiwania. Lider Ich Troje pojawił się na scenie w krótkich różowych szortach, damskich czółenkach i z kwiatem we włosach. Do tego koszula nocna rodem z dziadkowej szafy. Efekt? Publiczność oniemiała, a internet natychmiast zalała fala komentarzy.

Zdjęcie w kontrowersyjnej stylizacji nie pojawiło się przypadkiem – fotografia trafiła na oficjalny profil Facebookowy zespołu Elektryczne Gitary. To właśnie tam opublikowano kadr z koncertu z wymownym podpisem: „Było grubo”. I rzeczywiście – internauci nie mogli przejść obok niego obojętnie.

Wiśniewski w różowych szorcikach i butach na obcasie

Na zdjęciach z występu widać, że Michał Wiśniewski bawił się konwencją w najlepsze. Nie tylko śpiewał z zespołem, ale także z dumą prezentował swoje nogi w krótkich szortach i na wysokich obcasach. Stylizacja była jednocześnie campowa i odważna – coś, co jednych bawiło, a innych oburzyło.

„Tego się nie da odzobaczyć” – fala hejtu w sieci

Pod postami ze zdjęciami pojawiło się mnóstwo ostrych komentarzy. Część internautów nie przebierała w słowach:

„Tego się już chyba nie da odzobaczyć”

„Tego czuba na psychiatryk i to na długo”

„Czy wy musicie pokazywać tego idiotę? Konkurent Szpaka czy co?”

„Wòda galaretę mu zżarła…”

„Z Kamińskim i Szpakiem byłoby trio na 10”

Nie brakowało też obelg w stronę zespołu. Ale byli też obrońcy.

Choć hejterów bez poczucia humowu nie brakowało, znalazły się też głosy pełne dystansu i uznania, zwłaszcza dla zgrabnych nóg wokalisty.

„Brawo dla tego pana. Najbardziej cieszy skowyt oburzonych matron tutaj” – pisał internauta.

„Co się nie dośpiewa, to się dowygląda ” – dodał ktoś inny z przymrużeniem oka.

„Fajne majty” – podsumowała z humorem jedna z komentujących pań.

Michał Wiśniewski nie odpowiedział na internetowe komentarze. Najwyraźniej jednak lider Ich Troje nigdy nie przejmuje się tym, co powiedzą inni. Od lat podkreśla, że jest sobą, lubi szokować i bawić się konwencją. Tym razem też pokazał, że scena to dla niego przestrzeń wolności – nawet jeśli kosztuje to falę hejtu w sieci.

