Michał Wiśniewski wije się między urządzeniami sanitarnymi i śpiewa do wanny!

Co tam się działo!

Michał Wiśniewski jest jak kameleon. Jak widać na załączonych zdjęciach, czerwonowłosy muzyk dopasuje się do każdych warunków i sytuacji. Nie ma chyba miejsca, w którym by nie zaśpiewał. Gwiazdor nie gardzi żadną propozycją, która zasila jego domowy budżet. Bez zażenowania dał więc koncert w hali targowej w Nadarzynie na stoisku producenta wanien, jakuzzi i basenów. Tym razem nie było jednak sceny. Gwiazdor i jego rodzina popisywali się swoimi możliwościami wokalnymi, stojąc i siedząc na przemian pomiędzy wannami z hydromasażem. Momentami można było odnieść wrażenie, że śpiewają do urządzeń sanitarnych. Nie zabrakło oczywiście największych hitów Ich Troje, takich jak „A wszystko to” czy „Zawsze z tobą chciałbym być”. Cóż, nie ważne w jakich warunkach przyszło wystąpić artyście, najważniejsze, że publiczność była zadowolona. Dodatkowym atutem była odległość. Na ten pamiętny występ Wiśniewski miał zaledwie kilka kilometrów. Zdążył wrócić na kolację przygotowaną przez żonę Polę, a także na wieczorne zabawy z Falco Amadeusem. Prawdziwy z niego człowiek interesu i mistrz organizacji!

