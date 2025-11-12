Wkrótce święta, a siostry Godlewskie zniknęły! Co się z nimi stało? Zmieniły się nie do poznania

Esmeralda Godlewska i Małgorzata Godlewska zasłynęły nagraniem swojego wykonu piosenki "Pada śnieg". To wideo całkowicie zmieniło oblicze polskiego internetu, na lata podbijając media społecznościowe. Siostry Godlewskie równocześnie stały się jednak pośmiewiskiem, głównie za sprawą swoich "umiejętności" wokalnych, lecz także przez kontrowersyjny wizerunek: wyzywające ubrania i makijaż, korzystanie z medycyny estetycznej, kontrowersyjne wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Później było jeszcze gorzej - kolejne piosenki, profanacja hymnu, występy na galach freak-fightowych i wiele innych. Ale siostry Godlewskie osiągnęły swój zamierzony cel, ponieważ było o nich głośno. Do tego stopnia, że zostały nawet zaproszone do telewizji śniadaniowej, na zarobki także nie mogły narzekać. Skala krytyki i hejtu zaczęła je jednak przytłaczać. To wtedy jedna z sióstr, Małgorzata Godlewska, jako pierwsza próbowała się wycofać: filmy zaczęły być bardziej stonowane, a kobieta skupiła się na codziennej pracy w służbie zdrowia jako pielęgniarka. Esmeralda Godlewska w tym czasie dalej szalała, publikując coraz bardziej niepokojące treści w sieci. Mierzyła się też z nadwagą i problemami samoakceptacji.

W 2023 roku media obiegła smutna informacja, zgodnie z którą Małgorzata Godlewska miała zostać wyrzucona z pracy. Nie wiadomo, z jakiego konkretnie powodu, lecz to wydarzenie miało mocno wpłynąć na jej zdrowie. Z końcem marca Esmeralda alarmowała nawet o nagłym zaginięciu siostry, która została na szczęście szybko odnaleziona przez służby. Niepokojące wieści na temat Małgorzaty były szeroko komentowane w social mediach, tyle że tym razem nikomu nie było do śmiechu. Potem pojawiło się zdjęcie. Szczegóły poniżej.

Esmeralda Godlewska wróciła do działalności w internecie. Małgorzata Godlewska pozostaje w cieniu

Przez wiele miesięcy Małgorzata Godlewska pozostawała nieaktywna w mediach społecznościowych. W 2025 roku, po dwóch latach od zniknięcia, wrzuciła jedno zdjęcie - w różowym bikini. Szybko jednak usunęła fotografię. Od tamtej pory nic nowego nie wrzuciła. Z kuluarowych doniesień wynika, że nie chce wracać do działalności internetowej, która mocno nadszarpnęła jej zdrowie. Siostra, Esmeralda Godlewska, po dłuższej przerwie postanowiła natomiast wrócić. W październiku 2025 roku zamieściła obszerny wpis na Instagramie, z którego wynika, że zamierza skupić się na pracy w "realnym świecie".

- Wiele zmieniło się w moim życiu, ale nie moja ogromna pasja do medycyny estetycznej - napisała Esmeralda Godlewska. - Jestem zabiegowcem medycyny estetycznej z ponad 6-letnim doświadczeniem. Medycyna estetyczna to nie tylko moja praca, to moja największa pasja i sposób, w jaki mogę podkreślać naturalne piękno kobiet. Przez lata miałam przyjemność pracować z setkami pacjentek, pomagając im odzyskać pewność siebie i harmonię w wyglądzie. Każdy zabieg traktuję indywidualnie, z dbałością o detale, bezpieczeństwo i subtelny efekt. Każda wizyta to dla mnie spotkanie z wyjątkową osobą, której pomagam poczuć się lepiej we własnej skórze. Wiem, jak wiele może dać dobrze wykonany zabieg, nie tylko wizualnie, ale też emocjonalnie. Dlatego działam z sercem, doświadczeniem i pełnym zaangażowaniem - podkreśliła na Instagramie.

Od tamtej pory Esmeralda wrzuciła zaledwie kilka postów, już nie jest tak aktywna jak kiedyś, więc pozostała wierna swojej decyzji. Podobną aktywność można też zaobserwować u trzeciej siostry, Magdaleny Godlewskiej, która jednak nigdy nie była tak kontrowersyjna jak pozostałe dwie siostry. Przy okazji warto zaznaczyć, że Esmeralda zmieniła się nie do poznania! Na najnowszych zdjęciach widać, jaką drogę przebyła. Fanom pozostaje życzyć im wszystkiego, co najlepsze.

Zobacz galerię zdjęć: Tak teraz wyglądają siostry Godlewskie. Zmieniły się nie do poznania