Włochy żegnają ikonę. Wielka gwiazda piosenki Ornella Vanoni zmarła w wieku 91 lat

Kim była Ornella Vanoni? Legendarny głos, który pokochał świat

Ornella Vanoni urodziła się 22 września 1934 roku w Mediolanie. Karierę zaczynała w teatrze, ale to muzyka przyniosła jej ogromną popularność. Jej charakterystyczny głos, pełen melancholii i ciepła, w połączeniu z filmową wrażliwością sprawił, że stała się ikoną włoskiej muzyki. Przeboje takie jak "Senza fine" czy "L’appuntamento" – wykorzystany później w filmie Ocean’s Twelve – wciąż uchodzą za klasyki.

Jak zmarła Ornella Vanoni? Podano pierwsze szczegóły

Według doniesień artystka zmarła 21 listopada w późnych godzinach wieczornych. Była przytomna i w dobrej formie jeszcze na kilka dni przed śmiercią. Mimo zaawansowanego wieku pozostawała aktywna zawodowo, udzielała wywiadów i komentowała sytuację we włoskiej kulturze. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała gorzko:

Śmierć jest blisko – mam prawie 91 lat.

Te słowa dziś brzmią wyjątkowo poruszająco. Choć była gwiazdą wielkiego formatu, słynęła z powściągliwości i elegancji. Od lat mieszkała w Mediolanie, unikając przesadnego blasku fleszy. Według informacji z włoskich mediów Vanoni jeszcze za życia poprosiła o skromny pogrzeb – bez wielkich ceremonii. Jej prochy mają zostać rozsypane w morzu.

Największe przeboje Ornelli Vanoni – piosenki, które przeszły do historii

Vanoni była jedną z najczęściej nagrywających wokalistek we Włoszech – ma na koncie dziesiątki albumów i miliony sprzedanych płyt. Do jej najbardziej znanych utworów należą: "Senza fine", "Domani è un altro giorno", "L’appuntamento", "La musica è finita" Jej twórczość łączyła pop, jazz, bossa novę i włoskie tradycje muzyczne, co dawało niepowtarzalny efekt, natychmiast rozpoznawalny dla słuchaczy.

Śmierć Ornelli Vanoni to ogromna strata dla włoskiej kultury. Jej piosenki wciąż są słuchane przez kolejne pokolenia, a młodzi artyści przyznają, że to właśnie ona otworzyła im drogę do emocjonalnej, szczerej muzyki. Vanoni pozostanie symbolem włoskiej elegancji i ponadczasowych melodii. Jej charakterystyczny, zmysłowy głos na zawsze pozostanie częścią historii włoskiej piosenki.