Włochy żegnają ikonę. Wielka gwiazda piosenki Ornella Vanoni zmarła w wieku 91 lat

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-11-22 7:42

Ornella Vanoni, jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych włoskich wokalistek, zmarła w wieku 91 lat w swoim domu w Mediolanie. Informację potwierdziły włoskie media, podając, że artystka odeszła wskutek zatrzymania akcji serca. To koniec pewnej epoki – Vanoni była prawdziwą królową emocjonalnych ballad i jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci włoskiej sceny.

Ornella Vanoni

i

Autor: Pixabay/Wikipedia/ Pixabay.com

Kim była Ornella Vanoni? Legendarny głos, który pokochał świat

Ornella Vanoni urodziła się 22 września 1934 roku w Mediolanie. Karierę zaczynała w teatrze, ale to muzyka przyniosła jej ogromną popularność. Jej charakterystyczny głos, pełen melancholii i ciepła, w połączeniu z filmową wrażliwością sprawił, że stała się ikoną włoskiej muzyki. Przeboje takie jak "Senza fine" czy "L’appuntamento" – wykorzystany później w filmie Ocean’s Twelve – wciąż uchodzą za klasyki.

Jak zmarła Ornella Vanoni? Podano pierwsze szczegóły

Według doniesień artystka zmarła 21 listopada w późnych godzinach wieczornych. Była przytomna i w dobrej formie jeszcze na kilka dni przed śmiercią. Mimo zaawansowanego wieku pozostawała aktywna zawodowo, udzielała wywiadów i komentowała sytuację we włoskiej kulturze. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała gorzko:

Śmierć jest blisko – mam prawie 91 lat.

Te słowa dziś brzmią wyjątkowo poruszająco. Choć była gwiazdą wielkiego formatu, słynęła z powściągliwości i elegancji. Od lat mieszkała w Mediolanie, unikając przesadnego blasku fleszy. Według informacji z włoskich mediów Vanoni jeszcze za życia poprosiła o skromny pogrzeb – bez wielkich ceremonii. Jej prochy mają zostać rozsypane w morzu.

Największe przeboje Ornelli Vanoni – piosenki, które przeszły do historii

Vanoni była jedną z najczęściej nagrywających wokalistek we Włoszech – ma na koncie dziesiątki albumów i miliony sprzedanych płyt. Do jej najbardziej znanych utworów należą: "Senza fine", "Domani è un altro giorno", "L’appuntamento", "La musica è finita" Jej twórczość łączyła pop, jazz, bossa novę i włoskie tradycje muzyczne, co dawało niepowtarzalny efekt, natychmiast rozpoznawalny dla słuchaczy.

Śmierć Ornelli Vanoni to ogromna strata dla włoskiej kultury. Jej piosenki wciąż są słuchane przez kolejne pokolenia, a młodzi artyści przyznają, że to właśnie ona otworzyła im drogę do emocjonalnej, szczerej muzyki. Vanoni pozostanie symbolem włoskiej elegancji i ponadczasowych melodii. Jej charakterystyczny, zmysłowy głos na zawsze pozostanie częścią historii włoskiej piosenki.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE