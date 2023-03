To okropne, co spotkało Mateusza Damięckiego, gdy był dzieckiem. "Poczucie wstydu"

Katarzyna Cichopek przeszła zabieg! Co ona zrobiła z twarzą?! Jest nie do poznania

Martyna Wojciechowska znana jest ze swojej działalności charytatywnej, która jest niemal równie popularna, co jej działalność dziennikarska i podróżnicza. "Kobieta na krańcu świata" robi wiele dobrego, za co wielokrotnie była nagradzana. Tym bardziej niezrozumiałe jest to, co właśnie ją spotkało. Z tej strony Wojciechowska na pewno nie spodziewała się ciosu! W rankingu polskich influencerów, który przygotował See Bloggers we współpracy z InfluToolem, spotkała ją wielka degradacja. Niestety, tego się już nie cofnie. Nie uwierzycie, kto prześcignął Wojciechowską i jak bardzo dziennikarka spadła w zestawieniu.

Wojciechowska nie spodziewała się ciosu z tej strony. Wielka degradacja, już się tego nie cofnie

Martyna Wojciechowska w zeszłym roku znajdowała się pierwszej piątce najbardziej wpływowych osób. W tym roku wypadła nawet poza dziesiątkę! Podróżniczka znalazła się na 14. pozycji. To duża degradacja. Tym bardziej, że prześcignął ją nawet youtuber Luka, który znalazł się na 13. pozycji. Fani nie mają wątpliwości, że porównując działalność tych dwóch osób, to Wojciechowska ma znaczącą przewagę w wadze i ważności podejmowanych działań. Kto jeszcze znalazł się na liście? Influencerem Roku 2022 został Robert Lewandowski, na drugim miejscu uplasowała się Wersow, a na trzecim - Anna Lewandowska. Czwarty z kolei jest Friz. Piąty? Prawo Marcina, czyli "postać z TikToka". Spadek zaliczyła też Julia Wieniawa - z 14. na 22. miejsce. Iga Świątek trafiła na 18. miejsce, a Kuba Wojewódzki na... 70. Karolina Pisarek zajęła 100. miejsce.

Zabrakło wielu topowych dotąd nazwisk w polskim show biznesie. Zaskoczeni?

Zobacz również galerię zdjęć: Martyna Wojciechowska świętuje urodziny córki

Sonda Czy uważasz, że Martyna Wojciechowska jest skuteczną aktywistką społeczną? Zdecydowanie! Nie Nie mam zdania