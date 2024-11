Wojewódzki złośliwie o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli. Znowu wbija kij w mrowisko!

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela: Koniec idealnego małżeństwa

Październik w show-biznesie rozpoczął się pod znakiem rozstań. O zakończeniu związku poinformowali m.in. Qczaj czy Dariusz Pachut, dotychczasowy partner Dody. Jednak najgłośniej jest o końcu małżeństwa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli.

Małżeństwo tancerzy było znane było z wykreowanego w sieci wizerunku idealnej rodziny. Do tego nic nie wskazywało na to, by para miała przechodzić jakiś kryzys. W wakacje udzielili obszernego wywiadu, w którym zapewniali o swojej wielkiej miłości. We wrześniu obchodzili szóstą rocznicę ślubu, a jeszcze niedawno Agnieszka Kaczorowska widziana była z obrączką na palcu.

Krótko po pierwszych informacjach o rozstaniu, Agnieszka Kaczorowska gościła w programie Kuby Wojewódzkiego. Przypomnijmy, że kilka lat temu rozpisywano się o ich domniemanym romansie. Plotki te podsycał sam gwiazdor TVN w swojej książce. Agnieszka stanowczo temu zaprzeczyła. Zarzuciła przy tym Wojewódzkiemu próbę wypromowania książki na "popularnych obecnie nazwiskach".

Wojewódzki złośliwie o rozstaniu Kaczorowskiej i Peli

W wtorek, 5 listopada, wyemitowano odcinek, w którym Kaczorowska "pierwszy i ostatni raz" opowiedziała o rozstaniu. Kaczorowska wspomniała też swój romantyczny ślub z Pelą, który odbył się we Włoszech. Gdy prowadzący próbował dowiedzieć się kto w tym bajkowym związku jest winien rozstania, Agnieszka stwierdziła, że "to tanga trzeba dwojga".

Do tanga trzeba dwojga, w rozstaniu uczestniczą zawsze dwie osoby. W każdej relacji są te trudniejsze chwile. I oczywiście te piękne, to też było na pewnym etapie. Od dawna przeżywaliśmy problemy. Musiałam podjąć najtrudniejszą decyzję w życiu. Konsultowaliśmy się ze specjalistami, aby to poukładać, ale nie udało się - wyznała.

Zaznaczyła przy tym, że nigdy nie powie złego słowa na temat swojego byłego partnera, bo jest on ojcem jej dzieci. Na ten wywiad zareagował sam Maciej Pela. Najpierw odniósł się do niego w social mediach, a kilka dni później gościł w programie "Dzień Dobry TVN". Tancerz wyznał, że czuje się niejako oszukany, bo do ostatniej chwili nie spodziewał się, że coś jest nie tak. Według jego wersji Agnieszka Kaczorowska pisała sms-y, że "kocha i tęskni, a dwa dni później powiedziała, że to koniec".

Wygląda na to, że były partner Kaczorowskiej nie ma zamiaru milczeć. W swoim felietonie skomentował to Kuba Wojewódzki. Nawiązał do postów, które Pela zamieszczał w swoich social mediach. Doczeka się odpowiedzi od tancerza?

Agnieszka Kaczorowska przyznała w TVN, że bierze rozwód. Jej partner najpierw program skomentował, potem wyznał, że nie oglądał, by następnie ujawnić jej notatki z przygotowań do wizyty. Zaczynam ją rozumieć - napisał gwiazdor.

Agnieszka Kaczorowska z subtelną wiadomością dla internautów? "Stoisz z boku, to milcz". Jej wzrok mówi wszystko

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela - nadal mieszkają razem?