WonerS - 14 letni gwiazdor podbija YouTube i Tik Toka. W jego najnowszym klipie „Anioł na blokach” znana celebrytka!

WonerS, 14-letni twórca muzyki house-dance znany z hitów „Szalony weekend”, na którym powstał trend TikTokowy osiągający ponad 20 tysięcy filmików, „Atlanta”, „Tabaluga” i wielu innych numerów, właśnie wypuścił swój kolejny kawałek. Sieć w zawrotnym tempie podbija właśnie jego „Anioł na blokach”. Podobnie jak w przypadku piosenki „Atlanta” za produkcję muzyczną odpowiadają znani w branży rap i reggaeton chłopaki z CrackHouse. Młody artysta w klipie ponownie postawił na akcent tik tokowy i zaprosił Roxanę Orłowską, znaną w mediach społecznościowych jako RoxaOK oraz również popularną i zaprzyjaźnioną HypeWoman - Anasteishię Zakhandrevich.

WonerS nie spoczywa na laurach!

Obrazki ujęte w klipie do „Anioła na blokach” nawiązują do wakacyjnego klimatu i idealnie komponują się z tekstem utworu co powoduje, że jest bardzo przyjemny w odbiorze, a numer z każdym dniem zyskuje coraz większe zainteresowanie. Warto dodać, że WonerS od kilku już lat ma bardzo dużo koncertów, które przepełnione są dużą dawką energii i cieszą się olbrzymim zainteresowaniem fanów. Lato dla młodego gwiazdora jest naprawdę gorące i pracowite, ale nie narzeka, bo scena to jego żywioł. - Nie zwalniam tempa. Idę za ciosem. Cieszę się, że moje kawałki znajdują zwolenników wśród publiczności. To mnie motywuje do dalszej pracy i współpracy z najlepszymi - powiedział „Super Expressowi” WonerS.

Koniecznie zobaczcie klip WonerSa oraz naszą galerię zdjęć!

