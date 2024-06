WonerS – 15 letni artysta i seksowne dziewczyny w jego najnowszym klipie „Sheraton”. Musicie to zobaczyć!

WonerS znany jest z hitów „Szalony weekend”, „Anioł na blokach”, „Atlanta”, „Tabaluga” i wielu innych numerów, właśnie wypuścił swój kolejny kawałek. Piosenka „Sheraton”, do której powstał gorący klip, to letnia propozycja 15-letniego artysty z Wrocławia, który małymi krokami, a bardzo konsekwentnie robi karierę na rynku muzyki tanecznej. W branży szepcze się, że WonerS za jakiś czas może zdetronizować nawet Skolima, choć ten na razie nie ma sobie równych jako król latino.

Co kryje się za tajemniczym utworem „Sheraton”?

Muzyka taneczna w Polsce nigdy nie miała się tak dobrze, a scena disco polo jest pełna nowych talentów i energetycznych hitów. Jednym z najbardziej obiecujących artystów tego gatunku jest Szymon Woner. Jego najnowszy utwór „Sheraton” od pierwszych minut, kiedy tylko miał swoja premierę w serwisie YouTube zdobywa serca fanów i podbija listy przebojów.

WonerS łączy różne style muzyczne

WonerS to artysta, który łączy w swojej twórczości różnorodne style muzyczne. Jego numer „Sheraton” jest tego doskonałym przykładem. Ta piosenka to niezwykłe połączenie muzyki disco, dance oraz rapu. Taka kombinacja stylów sprawia, że utwór wyróżnia się na tle innych i przyciąga uwagę zarówno fanów tradycyjnego disco polo, jak i tych, którzy szukają w muzyce czegoś więcej.

Kim są gorące dziewczyny z klipu WonerSa?

W teledysku do piosenki „Sheraton” obok samego WonerSa główną rolę żeńską odgrywa Paulina Budyś. Oczu nie można oderwać także od seksownych tancerek z Maraquja Show, które dodają całemu widowisku dynamiki i energii. Za muzykę do utworu odpowiadają Artur Lipiński, Marcin Mackiewicz i Szymon Woner. To trio kompozytorów stworzyło melodyjny i rytmiczny podkład, który idealnie współgra z tekstem piosenki. Słowa, również napisane przez Lipińskiego, Mackiewicza i Wonera, opowiadają historię pełną emocji i pasji, która z pewnością trafi do serc słuchaczy. Wideoklip do „Sheraton” to istne dzieło sztuki. Reżyser Sebastian Malicki zadbał, aby każda scena była perfekcyjnie dopracowana. Kolorowe światła, dynamiczne ujęcia i profesjonalna choreografia sprawiają, że teledysk ogląda się z przyjemnością i po obejrzeniu chce się go zobaczyć ponownie!

Jak udało nam się dowiedzieć, WonerS nie zamierza w tym sezonie poprzestać tylko na tej produkcji. Zapowiada, że będzie się działo!

