Woźniak-Starak żegna się z "Dzień dobry TVN"? Ogłosiła, czym się teraz zajmie!

Agnieszka Woźniak-Starak świetnie sprawdziła się w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN", choć na początku wiele osób nie było przekonanych, by współprowadziła śniadaniówkę z Ewą Drzyzgą. Panie uzupełniają się dziś świetnie, a ich duet jest jednym z najchętniej oglądanych. Czy jednak niebawem nastaną niespodziewane zmiany i pierwsza z dziennikarek pożegna się z programem?

Agnieszka Woźniak-Starak odchodzi z "Dzień dobry TVN"? Ogłosiła, czym się teraz zajmie!

Agnieszka Woźniak-Starak nigdy nie narzekała na pracę na planie "Dzień dobry TVN". Co więcej, zawsze dawała do zrozumienia, że jest zadowolona z tego, w jakim miejscu przyszło jej zarabiać na życie. Nie zmienia to jednak faktu, że jako ambitna dziennikarka zapragnęła zrobić coś jeszcze. Razem z koleżanką z branży startuje z własnym kanałem w sieci! Mowa o Gabi Drzewieckiej (37 l.).

- Czas najwyższy, żeby #secretproject przestał być secret. W 2023 zapraszamy do "trójkąta". Zawsze chciałyśmy zrobić coś na własnych zasadach. Rozmawiać, z kim chcemy, o czym chcemy i ile chcemy. Ruszamy z naszym kanałem na YouTubie. Będzie to miejsce, gdzie znajdziecie rozmowy, a nie wywiady. Naszym zdaniem bardzo ciekawe rozmowy, ale to ocenicie sami - czytamy na instagramowych kontach Gabi oraz Agnieszki.

Komentarze mówią same za siebie - internauci nie mogą doczekać się, aż dostępny będzie premierowy odcinek nowego show. Wśród zachwyconych nie brakuje również znanych gwiazd, co może wskazywać, że to właśnie one jako pierwsze wpadną do "trójkąta".

- Ale super! Gratulacje, dziewczyny - napisała Paulina Krupińska.

- Oh, jak wspaniale! - dodała Margaret.

Gratulacje złożyły również Zofia Zborowska, Agata Biernat, Natalia Janoszek, Maffashion czy Sarsa.

Będziecie oglądać?