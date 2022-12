Agnieszka Woźniak-Starak od lat wiedzie prym w rankingu najbardziej stylowych gwiazd. Dziennikarka, którą co kilka dni widzowie mogą spotkać na rogu Hożej i Marszałkowskiej w Warszawie, zawsze wygląda stylowo i modnie. Nie bez powodu na Instagramie śledzi ją tak wiele pań - prezenterka inspiruje Polki! Obok jej ostatniej stylizacji również nie da się przejść obojętnie. Agnieszka postawiła na czarny total look.

Agnieszka Woźniak-Starak kokietuje w mini. "Kocham twoje nogi!"

Agnieszka Woźniak-Starak to fanka luźnych sukienek, płaszczy, marynarek, wielkich toreb i szerokich spodni. Jako żona zmarłego kilka lat temu milionera może sobie pozwolić oczywiście na ubrania z wyższych półek, najczęściej sięgając po projekty takich domów mody jak: Chloe, Saint Laurent czy Stella McCartney. I choć w luksusowych rzeczach wygląda jak typowa paryżanka podczas tygodnia mody, to okazuje się, że także w czarnej mini potrafi zachwycać. Jej ostatni look tylko podkreślił jej długie i zgrabne nogi, co dostrzegli obserwatorzy gwiazdy.

- Można wyglądać pięknie, kobieco i seksownie, nie pokazując gołego ciała

- Petarda!

- Pięknie! Jak modelka! - zachwycali się.

Agnieszka niejako sama sprowokowała takie komentarze, zwracając uwagę, że w tak niebotycznie wysokich butach nie chodzi zbyt często, ale "czasem lubi mieć 190 cm wzrostu".

Ostatnio podobny temat poruszyła w "Pytaniu na Śniadanie" Izabella Krzan (27 l.), która uznała, że przygotowany dla gościa i dla prowadzących stolik na planie programu jest za niski. Na oczach całej Polski zwróciła się do reżyserki, czy scenografia nie została czasem ustawiona pod Kasię Cichopek (40 l.). Jak wiadomo, aktorka należy do nieco niższych kobiet - ma 158 cm. Była Miss z kolei mierzy 183 cm.