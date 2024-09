Co dalej z programem?

Trasa Lato z Radiem wróciła do telewizji

13 lipca rozpoczęła się wakacyjna trasa "Lata z Radiem i Telewizją Polską". Przez osiem tygodni na scenach w całek Polsce wystąpiło ponad 60 najbardziej znanych artystów. Pierwszy koncert odbył się w Zakopanem. Kolejne w Raciborzu, Elblągu, Poddębicach, Chorzowie, Białymstoku, Tarnowie oraz Grudziądzu. Gospodarzami byli znani dziennikarze radiowej Jedynki oraz TVP2.. Wydarzenie promowane było również w "Pytaniu na śniadanie".

Podczas trasy "Lata z Radiem i Telewizją Polską" wystąpili m.in. Kombii, LemOn, Sarsa, Lady Pank, Zakopower, Big Cyc, Stachursky, Wilki, Afromental, Ania Dąbrowska, Piersi, Papa D., Ania Wyszkoni, Józefina i Skubas, Urszula, Małgorzata Ostrowska oraz wiele innych gwiazd.

Ostatni z koncertów odbył się w sobotę, 31 sierpnia, w Grudziądzu. Publiczność mogła podziwiać m.in. Dodę, Majkę Jeżowską, Natalię Nykiel czy Małgorzatę Ostrowską. Występ tej ostatniej wzbudził spore kontrowersje. Podczas wykonywania utworu "Gołębi puch" Lombardu, artystka odwróciła się od mikrofonu i przestała śpiewać. Problem w tym, że z głośników nadal słychać było jej głos.

Pod filmikiem z tego występu od razu zaczęły pojawiać się zarzuty o użycie playbacku. "Dobry playback", "Z tym, że zapomniało się w pewnym momencie śpiewać", "Teraz trochę się zmieniła barwa głosu Małgorzaty Ostrowskiej. Cały dźwięk do tv to playback", "I upsss.. a szkoda", "Lady Playback", "Odwróciła się, żeby nie było tego widać, ale pech chciał, że kamera dała na nią zbliżenie", "Ale wtopa od 1:50! Nie rusza ustami, a słychać tekst!", "To żadna przyjemność słuchać występów z playbacku" - pisali rozczarowani internauci.

Zobacz więcej: Lubiana piosenkarka to córka legendy PRL-u. Ojciec porzucił ją po śmierci matki

"The Voice Senior": Małgorzata Ostrowska dołączyła do programu

O Małgorzacie Ostrowskiej jakiś czas temu zrobiło się głośno, kiedy w mediach pojawiła się informacja o jej udziale w "The Voice Senior". Artystka w składzie jurorskim zastąpiła Marylę Rodowicz, która pożegnała się z show.

"Produkcji zależało na artystce z rockowym pazurem. Piasek i Janowski kojarzą się z popem. A seniorzy często kochają gitarowe, ostrzejsze granie. A poza tym rockmanka taka jak pani Ostrowska ma... ostrzejsze komentarze" - powiedziała "Super Expressowi" osoba z Telewizji Polskiej.

Zobacz również: Małgorzata Ostrowska oniemiała, gdy zobaczyła swoją emeryturę. Starczy na obiad i to nie w Warszawie

Małgorzata Ostrowska podbije TikToka. Wyjawiła nam swoje plany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Cyrkowa Chylińska, goła Mery Spolsky i złota Ostrowska. Gwiazdy zaskoczyły na trzecim dniu TOP of the TOP Sopot Festival 2024