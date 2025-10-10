"Nasz nowy dom": Los nie oszczędzał 15-letniego Michała

"Nasz nowy dom" emitowany jest na antenie Polsatu od 2013 roku i od samego początku cieszy się ogromną sympatię widzów. Program zyskał tak wielką popularność m.in. za sprawa prowadzącej Katarzyny Dowbor (66 l.). Niespodziewanie, w maju 2023 roku władze stacji podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z dziennikarką. To był szok dla samej prowadzącej, jak i jej fanów. Pałeczkę po ulubienicy widzów przejęła Elżbieta Romanowska (42 l.), aktorka znana z "Rancza" czy "Pierwszej miłości".

Ekipa programu niezmiennie pomaga rodzinom, które tego najbardziej potrzebują. W najnowszym odcinku widzowie poznali historię 15-letniego Michała oraz jego babci Heleny. Życie nie było łaskawe dla nastolatka. Niedawno zmarł jego tata, a ciężko chora matka przebywa w specjalistycznym środku. Ma naczyniaka w mózgu i jest w połowie sparaliżowana. Wcześniej zdarzało się, że chłopiec sam musiał opiekować się rodzicami.

Michał mieszkał z babcią, ale jej dom nie był w najlepszym stanie. To niewielki budynek, który wybudowała własnymi rękami razem z mężem. Ogrzewany był starym piecem, a wnętrze było przesiąknięte wilgocią. Budynek nie był ocieplony. W ostatnich latach dzieci pani Heleny wpierały ją finansowo, przez co mogła pozwolić sobie na wymianę dachu.

"Nasz nowy dom": Szydzili z niego, bo miał chorych rodziców. "Wstydźcie się koledzy"

Michał nawet w szkole nie może uciec od problemów. W rozmowie z Elżbietą Romanowską wyznał, że był wyśmiewany przez rówieśników. Dochodziło nawet do przemocy!

Klasa mi nie odpowiada. Rodziców i mnie zaczęli wyzywać, obrażać. Śmiali się; jak psy szczekały, to powiedzieli, że "twoi rodzice też szczekają". W szkole dokuczali mi, bili, śmiali się strasznie z tego, że moja mama jest chora i jeździ na wózku - wyznał.

Słowa nastolatka wstrząsnęły widzami. Internauci w komentarzach przekazali wiele słów wsparcia. Nie szczędzą przy tym krytyki pod adresem jego prześladowców.

Mam nadzieję, że zobaczyła to wasza okolica - wstydźcie się koledzy...wstydźcie się ich rodzice....Michał NIE DAJ SIĘ; Jak można tak się zachowywać i wyzywać innego człowieka bo ma rodziców chorych... STRASZNE TO JEST. NIGDY NIE ZROZUMIEM TEGO ŚWIATA; Dlaczego szkoła nie reaguje na takie rzeczy?; Okropne zachowanie dzieci…. Rodzice powinni się wstydzić. Dlaczego nikt nie reaguje na takie zachowania; Ktoś te dzieci tak wychował. "Brawa" dla rodziców. Mam nadzieję że koledzy z klasy i ich rodzice obejrzeli ten odcinek.

