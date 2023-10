i Autor: AKPA Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor chcieli kupić dom w Gdyni, ale zdecydowali się na Hiszpanię

Brzydko

Wszyscy usłyszeli, jak Joanna Koroniewska mówi do Macieja Dowbora. Kiedyś za to "lali po pysku"!

likp 14:16 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wydało się, jak Joanna Koroniewska zwraca się do swojego męża dziewięć lat po ślubie! Miłe to raczej - i to mówiąc delikatnie - nie jest. Kamera była włączona i wszyscy to usłyszeli. Zdziwisz się, jak Joanna Koroniewska mówi do Macieja Dowbora. Ale brzydko - można pomyśleć. Z drugiej strony jednak, jeśli Maciej Dowbor nie ma z tym problemu, to może nie ma sensu się czepiać. Choć kiedyś za tego typu zwracanie się do drugiej osoby "lali po pysku"!