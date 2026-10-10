Wykształcenie Mandaryny to spora niespodzianka. Nie ma nic wspólnego ze śpiewem i tańcem

Mandaryna od ponad dwóch dekad prężnie działa w polskim show-biznesie. Poznaliśmy ją jako tancerkę w zespole Ich Troje, jednak największą popularność przyniosły jej działania na rynku muzycznym. Hity takie jak "Here I Go Again" czy "Ev'ry Night" nuciła cała Polska. Wpadka w Sopocie w 2005 roku na wiele lat pokrzyżowała plany wydawnicze Marty i doprowadziła do jej wycofania się z branży muzycznej. Zamiast śpiewać, gwiazda skupiła się na rozwijaniu tanecznej pasji, prowadząc profesjonalne szkoły tańca i sędziując w międzynarodowych i krajowych konkursach. Do muzyki powróciła za namową fanów.

Mandaryna w "Tańcu z Gwiazdami"

Aktualnie Mandaryna przeżywa świetny czas. Możemy ją podziwiać na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", gdzie radzi sobie doskonale. Mimo napiętego grafiku odnajduje też czas na pracę w studiu nagraniowym. Po stworzeniu duetu z Michałem Wiśniewskim pojawiła się gościnnie w nowym singlu syna Xaviera - "DNA". Co jednak ciekawe - jej wykształcenie nie ma nic wspólnego ani z tańcem, ani ze śpiewem. Z samym show-biznesem już tak. W rozmowie z "Super Expressem" przypomniała, jaką szkołę ukończyła. Zdobyte w niej doświadczenie przydało jej się na planie serialu "Na Wspólnej", w którym przed laty występowała.

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Jakie wykształcenie ma Mandaryna? Będziecie zaskoczeni

W rozmowie z "Super Expressem" Marta wypowiedziała się na temat swojej relacji z Izą Kuną, chwaląc jej kunszt aktorski. Sama, jak przyznała, miała swego czasu trochę wspólnego z tą dziedziną sztuki, a to za sprawą szkoły, do której uczęszczała.

No i ja też skończyłam szkołę projektowania i reklamy na wydziale aktorskim, więc coś tam miałam z tym wspólnego. Niewiele, ale tak - powiedziała przed kamerą.

Faktycznie, Wiśniewska ukończyła policealne Studium Zawodowe Szkoły Projektowania i Reklamy na Wydziale Aktorskim przy Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi.