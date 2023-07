Wyszedł na jaw wielki sekret Michała Szpaka! Wszystko jasne, koniec domysłów. Mówi o zakochaniu!

Michał Szpak coming out. Jakiej orientacji jest piosenkarz?

Michał Szpak - zdaniem wielu obserwatorów Instagrama - swego czasu miał dokonać coming outu, po czym okazało się, że sprawa jest zdecydowanie bardziej zawiła. Piosenkarz najpierw wydał oświadczenie, które wywołało burzę w sieci. - Queerowa istoto, te słowa queerujemy dla Ciebie. Ten świat, w którym żyjemy, to za mało. Za dużo w nim nakazów, restrykcji, przemocy. Za dużo w nim tych, którzy nas nie znają. Za mało w nim barw, czułości, rozkoszy. Nas w nim za mało - pisał Michał Szpak. Potem jednak w rozmowie z Pudelkiem artystka przyznał, że tekst oświadczenia był... odą od organizatora wydarzenia, w którym piosenkarz jest jurorem. - Gdybym chciał zrobić coming out, zrobiłbym to w bardziej spektakularny sposób - podkreślił wtedy. Zdecydowanie dalej Michał Szpak poszedł w rozmowie z "Twoim Stylem". Tam odniósł się do swoich preferencji. Wygląda na to, że to był jego prawdziwy coming out.

W naszej galerii prezentujemy, jak wygląda siostra Michała Szpaka. Dalsza część tekstu pod galerią

Nie mogę powiedzieć, że zakocham się tylko w kobiecie lub tylko w mężczyźnie, bo ja zakochuję się w człowieku. Seksualność to sfera, którą odkrywa się całe życie. Gdybym miał jednoznacznie siebie określić, jestem panseksualny. Uważam, że każdy, niezależnie od płci kulturowej, tożsamości płciowej i orientacji seksualnej, zasługuje na miłość. Jestem queerowy, nie identyfikuję się z żadną płcią. Tak naprawdę żyję tu i teraz. Żyję chwilą - wyznał artysta.

Michał Szpak o zakochaniu. "Czekam na cud"

W najnowszym wywiadzie dla 'Vivy" Michał Szpak bardzo się otworzył i powiedział o zakochaniu. Wcześniej raczej unikał tego typu zwierzeń. - Takiego wielkiego, namiętnego, burzliwego zakochania jeszcze w życiu nie przeżyłem. Miłości. Być może nie było na to czasu. Czekam na cud - szczerze wyznał artysta. Przyczną takiego stanu rzeczy może być to, że Michał Szpak to postać z jednej strony bardzo znana, z drugiej bardzo oryginalna. - Być może dotąd nie spotkałem nikogo na swojej drodze, bo jestem osobą publiczną. Jestem freekiem. Na nowej płycie powołałem do życia swoje alter ego, Jowiszję. Śpiewam jako Jowiszja, kiedy chcę wyrazić coś, czego jako Michał nie mogę lub nie potrafię - zdradził piosenkarz.