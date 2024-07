Niezwykły gest koleżanki Danuty Holeckiej po śmierci jej syna

Danuta Holecka ostatnio przeżyła niewyobrażalną tragedię - w wieku zaledwie 31 lat zmarł jej syn - Julian Dunin-Holecki. Mężczyzna był cenionym lekarzem w mazowieckim Szpitalu Bródnowskim. 15 lipca odbył się pogrzeb syna Danuty Holeckiej, na który przyszło wiele koleżanek i kolegów byłej gwiazdy TVP, pracującej ostatnio w TV Republika. Pojawił się także Marek Suski, jeden z najważniejszych polityków PiS. W trakcie mszy żałobnej poruszające słowa wygłosił kapłan. - Mszę żałobną odprawiał ksiądz, który jest przyjacielem rodziny. Zwrócił uwagę na to, że Julian i jego żona za dwa tygodnie obchodziliby piątą rocznicę ślubu, którego przed laty im udzielał, a tymczasem stało się inaczej. Kapłan przypominał jak dobrym człowiekiem był Julian i próbował dodać najbliższym otuchy, podkreślając, że dla ziemi odszedł, ale zyskał nowe życie w niebie - relacjonował "Super Expressowi" Samuel Perreira. Na niezwykły gest zdobyła się Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska, która w TV Republika pracuje razem z Danutą Holecką. - Jako katoliczka odmówiłam modlitwę za osobę zmarłą. Sama z siebie, ponieważ znam Danusię - zdradziła dziennikarka. - Ona o nic nie prosiła, jedynie o uszanowanie prywatności - zastrzegła Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska.

Prokuratura ujawniła okoliczności śmierci syna Danuty Holeckiej

Okoliczności śmierci syna Danuty Holeckiej były badane przez prokuraturę. Wszystko wskazuje na to, że 31-letni lekarz zmarł z przyczyn naturalnych. - Do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów wpłynęły materiały postępowania prowadzonego przez policję w tej sprawie w związku z ujawnieniem przez członków rodziny zwłok zmarłego w miejscu zamieszkania. Przeprowadzono oględziny z miejsca ujawnienia zwłok i oględziny zwłok, których brał udział prokurator. Po przesłuchaniu członków rodziny i po dokonaniu wywiadu, co do stanu zdrowia zmarłego, prokurator odstąpił od przeprowadzenia sekcji zwłok w przedmiotowej sprawie. Zmarły wcześniej chorował - poinformował nas rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Nie podał jednak, z jakimi problemami zdrowotnymi zmagał się syn byłej gwiazdy TVP.

