Wzruszający gest Edyty Górniak. Wielka niespodzianka na 100. urodziny bohatera wojennego

Przed rokiem Edyta Górniak wystąpiła w koncercie pt. „Murem za polskim mundurem”. Przejmująco wykonała utwór „Czerwone maki na Monte Cassino”. Nie spodziewała się wtedy, że przyjdzie jej poznać prawdziwego bohatera tej słynnej bitwy. Kilka tygodni temu Górniak dostała e-mail z prośbą o nagranie filmiku, w którym miałaby pozdrowić porucznika Edmunda Szymczaka, żołnierza 2. Korpusu Polskiego, z okazji jego 100. urodzin.

– Uznałam, że dla tak wielkiej i ważnej postaci historycznej nagranie filmiku z pozdrowieniami jest zbyt groteskowym prezentem – mówi nam Edyta Górniak.

Dlatego osobiście poleciała do Wielkiej Brytanii, gdzie odbywała się urodzinowa uroczystość bohatera wojennego. Jej obecność dała Szymczakowi wiele radości i wzruszeń.

Edyta Górniak również nigdy nie zapomni tego wydarzenia.

– To spotkanie było jednym z najbardziej wzniosłych i przejmujących momentów całego mojego życia – opowiada „Super Expressowi” Edyta Górniak. – Zawsze miałam ogromny szacunek do munduru, dlatego że babcia opowiadała mi w dzieciństwie historie ze swojego życia. Dorosłam w szacunku dla poświęcenia życia w imię wolności. Ale tak naprawdę dopiero mój syn obudził we mnie patriotyzm, przynosząc do domu ogromną wiedzę ze szkoły wojskowej – dodaje.