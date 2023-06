Wzruszona Kasia Cichopek przekazała radosną nowinę. Gratulacjom nie ma końca!

Silna marka osobista to dla mnie możliwość wyrażania siebie i wspierania kobiecości. Po 23 latach pracy, wiem ile wyzwań i porażek kryje się za słowem rozwój. To droga utkana z ryzyka i odwagi, którym towarzyszy wiele emocji. Siłę i równowagę znajduję w zmienności, bo kobiecość to szacunek do siebie o różnych obliczach. I taka też jest kreowana przeze mnie marka @yacichopek Z jednej strony naturalna, a z drugiej umożliwiająca kobietom wybór kompozycji, by umiały zadbać o siebie i czuły się wyjątkowe - podkreśliła Kasia Cichopek.