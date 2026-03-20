Xavier Wiśniewski o patchworkowej rodzinie. Słowa o rodzeństwie i żonach lidera ojca rozbawią!

Rozstanie Michała Wiśniewskiego z Polą

Lider zespołu Ich Troje poinformował opinię publiczną o zakończeniu związku małżeńskiego z Polą, z którą doczekał się dwóch synów. Muzyk opublikował w internecie oficjalne oświadczenie, ucinając tym samym trwające od wielu tygodni spekulacje dotyczące poważnego kryzysu w ich relacji. Dzień po wydaniu komunikatu piosenkarz zaprezentował w serwisie YouTube teledysk do najnowszego utworu zatytułowanego "Byliśmy". Choć warstwa tekstowa nie odnosi się wprost do byłej partnerki, fani natychmiast powiązali premierę z sytuacją osobistą artysty, zwłaszcza że identyczne słowo stanowiło puentę jego rozwodowego wpisu.

Xavier Wiśniewski o publikacjach na swój temat

Jeszcze zanim media obiegła informacja o kolejnym rozwodzie gwiazdora, w redakcji portalu ESKA.pl pojawił się owoc jego związku z Mandaryną. Xavier Wiśniewski wziął udział w cyklu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl", gdzie wspólnie z dziennikarzem Maksem Kluziewiczem dyskutował na temat funkcjonowania w polskim show-biznesie. Podczas luźnej wymiany zdań młody twórca został zapytany o najbardziej absurdalne artykuły na swój temat. Raper z rozbawieniem przyznał, że szczególną sympatią darzy teksty skrupulatnie analizujące skomplikowane powiązania między potomstwem a poszczególnymi wybrankami jego taty.

Syn Mandaryny i Michała Wiśniewskiego o patchworku

W szczerej rozmowie z przedstawicielem Eska.pl początkujący artysta wyjaśnił, w jaki sposób podchodzi do medialnych doniesień opisujących losy jego bliskich. Dwudziestotrzyletni syn wokalisty Ich Troje i Marty Wiśniewskiej zaznaczył, że artykuły rozkładające na czynniki pierwsze zażyłość między rodzeństwem a byłymi partnerkami ojca to dla niego prawdziwy hit. Potomek popularnej pary przyrównał czytanie zawiłych opisów struktury swojego drzewa genealogicznego do prób rozwiązania skomplikowanego zadania z zakresu nauk ścisłych.

"Zawsze uwielbiam te nagłówki, gdzie o naszej rodzinie pisze się jak o jakimś związku matematycznym. Druga żona z dzieckiem z tego małżeństwa, które coś tam... Wow. Na maturze bym się pogubił. Mamy do tego duży dystans. Uwielbiam też taki komentarz - "Jakbym patrzył na stare zdjęcie budowlane, same pustaki". Uwielbiam takie komentarze - powiedział ze śmiechem."

Najstarszy potomek muzyka wyraźnie zaznaczył, że cała ich nietypowa familia podchodzi do medialnego szumu z ogromnym poczuciem humoru, a sam model wielkiej rodziny sprawdza się w ich przypadku doskonale. Młody artysta dodał również, że wszystkie pociechy lidera Ich Troje utrzymują ze sobą świetny kontakt, tworząc zgraną paczkę, która zawsze służy sobie wsparciem w najbardziej kryzysowych momentach życia.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

