Xavier Wiśniewski o patchworkowej rodzinie. Słowa o rodzeństwie i żonach lidera ojca rozbawią!

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-20 12:00

Najstarszy syn Michała Wiśniewskiego odwiedził niedawno studio Eski, gdzie dzielił się swoimi doświadczeniami muzycznymi oraz redakcyjnymi. W trakcie wywiadu 23-latek zdradził, które nagłówki prasowe na temat jego bliskich bawią go najbardziej, zwracając szczególną uwagę na zawiłe relacje między licznymi żonami ojca a gromadką rodzeństwa.

Rozstanie Michała Wiśniewskiego z Polą

Lider zespołu Ich Troje poinformował opinię publiczną o zakończeniu związku małżeńskiego z Polą, z którą doczekał się dwóch synów. Muzyk opublikował w internecie oficjalne oświadczenie, ucinając tym samym trwające od wielu tygodni spekulacje dotyczące poważnego kryzysu w ich relacji. Dzień po wydaniu komunikatu piosenkarz zaprezentował w serwisie YouTube teledysk do najnowszego utworu zatytułowanego "Byliśmy". Choć warstwa tekstowa nie odnosi się wprost do byłej partnerki, fani natychmiast powiązali premierę z sytuacją osobistą artysty, zwłaszcza że identyczne słowo stanowiło puentę jego rozwodowego wpisu.

Xavier Wiśniewski o publikacjach na swój temat

Jeszcze zanim media obiegła informacja o kolejnym rozwodzie gwiazdora, w redakcji portalu ESKA.pl pojawił się owoc jego związku z Mandaryną. Xavier Wiśniewski wziął udział w cyklu "Gwiazdy przejmują ESKA.pl", gdzie wspólnie z dziennikarzem Maksem Kluziewiczem dyskutował na temat funkcjonowania w polskim show-biznesie. Podczas luźnej wymiany zdań młody twórca został zapytany o najbardziej absurdalne artykuły na swój temat. Raper z rozbawieniem przyznał, że szczególną sympatią darzy teksty skrupulatnie analizujące skomplikowane powiązania między potomstwem a poszczególnymi wybrankami jego taty.

Syn Mandaryny i Michała Wiśniewskiego o patchworku

W szczerej rozmowie z przedstawicielem Eska.pl początkujący artysta wyjaśnił, w jaki sposób podchodzi do medialnych doniesień opisujących losy jego bliskich. Dwudziestotrzyletni syn wokalisty Ich Troje i Marty Wiśniewskiej zaznaczył, że artykuły rozkładające na czynniki pierwsze zażyłość między rodzeństwem a byłymi partnerkami ojca to dla niego prawdziwy hit. Potomek popularnej pary przyrównał czytanie zawiłych opisów struktury swojego drzewa genealogicznego do prób rozwiązania skomplikowanego zadania z zakresu nauk ścisłych.

"Zawsze uwielbiam te nagłówki, gdzie o naszej rodzinie pisze się jak o jakimś związku matematycznym. Druga żona z dzieckiem z tego małżeństwa, które coś tam... Wow. Na maturze bym się pogubił. Mamy do tego duży dystans. Uwielbiam też taki komentarz - "Jakbym patrzył na stare zdjęcie budowlane, same pustaki". Uwielbiam takie komentarze - powiedział ze śmiechem."

Najstarszy potomek muzyka wyraźnie zaznaczył, że cała ich nietypowa familia podchodzi do medialnego szumu z ogromnym poczuciem humoru, a sam model wielkiej rodziny sprawdza się w ich przypadku doskonale. Młody artysta dodał również, że wszystkie pociechy lidera Ich Troje utrzymują ze sobą świetny kontakt, tworząc zgraną paczkę, która zawsze służy sobie wsparciem w najbardziej kryzysowych momentach życia.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY
Xavier Wiśniewski o relacjach z rodzicami
Galeria zdjęć 21
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

XAVIER WIŚNIEWSKI