Z ostatniej chwili! Luna straciła głos! "Nie mogę śpiewać"

Luna była polską reprezentantką w konkursie Eurowizji 2024. Wokalistka zakończyła swoją przygodę zbyt wcześnie i nie awansowała do finałowej stawki. Młodziutka gwiazda nie najlepiej to zniosła, ale wróciła do koncertowania i to z sukcesem. Wiosną 2025 roku artystka występie w Europie jako support Loreen. Niestety straciła głos i musiała odwołać występ! I co teraz? Sprawdź szczegóły.