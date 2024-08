Co za wiadomości!

Tydzień temu Polsat oficjalnie potwierdził doniesienia "Super Expressu" dotyczących uczestników nowego sezonu "Tańca z Gwiazdami". W 15. edycji "Tańca z gwiazdami" wystąpią bardzo znane nazwiska. Ciężko na razie ocenić, kto ma szansę na wygraną, bo Polsat zmontował wyjątkowo mocny skład!

Na liście uczestniczek nowej edycji "TzG", znalazły się uwielbiana Majka Jeżowska, młoda i piekielnie zdolna gwiazda polskiej piosenki, Natalia Nykiel, gwiazda serialu "Wojenne dziewczyny", Vanessa Aleksander, znana z filmu "365 dni" seksowna skandalistka Anna-Maria Sieklucka oraz topowa influencerka, Julia Żugaj. Listę pań zamyka Olga Bończyk.

Wśród tancerzy znalazł się Rafał Zawierucha, aktor znany m.in. z Hollywood, nasz wielki amant ostatnich lat, Maciej Zakościelny, a tuż obok niego Filip Bobek - bohater "BrzydUli", do którego zdychają miliony fanek. Męską listę zamykają Michał Meyer z "Zakochanych po uszy" i Piotr Świerczewski z MMA.

Anna-Maria Sieklucka: "Zamierzam z siłą tornada dać z siebie wszystko"

Uczestnicy ruszyli do treningów, a widzowie już mają swoich faworytów. Mówi się szczególnie o dwóch paniach - Majce Jeżowskiej oraz Julii Żugaj. Duże szanse na wygraną ma również Anna-Maria Sieklucka. 32-latka sławę zawdzięcza głównej roli w filmowej serii "365 dni". Międzynarodowy sukces filmów Netflixa spowodował, że uzbierała w sieci spore grono fanów. Na Insta obserwuje ją ponad 4 miliony osób, które bardzo aktywnie komentują jej posty. Gwiazda z pewnością może liczyć na ich wsparcie.

Aktorka opublikowała niedawno na Instagramie post, w którym nie kryje swojej radości z udziału w programie. "Zamierzam wytańczyć dla siebie nową przestrzeń! Nie tylko zawodową, ale i prywatną bo jedna przenika drugą, aktorstwo to moje życie, zupełnie jak taniec u Billy Elliota. Strzeżcie się mnie, bo zamierzam z siłą tornada dać z siebie wszystko, a po tym co przeszłam, wiem, że mam tę moc! To dla mnie nieopisana radość być częścią tej PRZEPIĘKNEJ, jakże MOCNEJ i pełnej NIESAMOWITYCH OSOBOWOŚCI 15 edycji" - napisała gwiazda.

Niedawno zwróciła się do swoich fanów na instagramowej relacji. "Jestem niezwykle podekscytowana, szczęśliwa i nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać, kiedy w pełni rozpoczniemy treningi, machina ruszyła. Powiem wam, że czuję w kościach, że będzie to przygoda mojego życia i cieszę się, że w końcu będę mogła pokazać siebie, kim tak naprawdę jestem w pełni i na moich zasadach" – powiedziała Sieklucka.

Nie podano jeszcze oficjalnie, z kim zatańczy aktorka. Sama przyznała, że bardzo cieszy się ze swojego tanecznego partnera. "Myślę, że my razem możemy być taką niepozorną w pierwszym momencie, ale chodzącą komedią" - powiedziała z uśmiechem. Według internetowych doniesień Anna-Maria Sieklucka na parkiecie zatańczy z Michałem Kassinem.

Taniec z Gwiazdami: Julia Żugaj będzie "drugą Roxie Węgiel"?! Wiemy, kto jest faworytem 15. edycji

