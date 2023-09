Odkopali nagranie z młodziutkim Krzysztofem Ibiszem! Tarzamy się ze śmiechu! Co on wygaduje?!

Weronika Rosati niespodziewanie znowu zaczęła pojawiać się na rozkładówkach serwisów plotkarskich, a to wszystko za sprawą wpisu na temat Piotra Adamczyka, w którym postanowiła wrócić do wypadku sprzed lat, jaki miał spowodować aktor, będący wówczas jej partnerem. Rosati stwierdziła, że sprawca, czyli Adamczyk, "okaleczył ją na całe życie". Zaczęła się medialna przepychanka na oświadczenia, a temat poruszono też podczas ostatniego odcinka programu "Kuba Wojewódzki" w TVN. Gościem byli wówczas Eryk Kulm jr. oraz Tede, 47-letni raper, który niegdyś był związany z Rosati. Kuba Wojewódzki pozwolił sobie na kąśliwy komentarz, mówiąc do Tede, że wciąż jest on "jednym z najmłodszych partnerów Weroniki Rosati". Raper postanowił odpowiedzieć, a całość zabrzmiała jak drwiny z aktorki.

Zadrwili z Rosati w telewizji! Gorzkie słowa poszły w Polskę. Tede: "To się za mną ciągnie"

Temat Weroniki Rosati nie zakończył się u Wojewódzkiego na tym komentarzu prowadzącego, bo Tede postanowił odpowiedzieć na zaczepkę. Na początek sprecyzował, że nie jest "jednym z najmłodszych", tylko "najmłodszym", który związał się z aktorką.

- Idąc dalej tą drogą, to jestem szwagrem z Valem Kilmerem. Chciałem tylko dodać, że z Weroniką Rosati byłem tylko miesiąc, a to się za mną ciągnie... Chociaż są inne dziewczyny, które mogą sprawić, że moglibyśmy mieć relacje jak ja z Valem Kilmerem - stwierdził Tede.

Cóż, wygląda na to, że być może czeka nas nowy rozdział w historii pt. Rosati kontra eks partnerzy. Czy aktorka odpowie raperowi? Czekamy z niecierpliwością.

