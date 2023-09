To prawda! Małgorzata Kożuchowska przed ślubem była w związku ze słynnym aktorem! Strasznie to ukrywali

Weronika Rosati i Piotr Adamczyk w 2013 roku zostali parą. Ich związek zakończył się wraz z okropnym wypadkiem samochodowym. Adamczyk prowadził auto, które wpadło w poślizg i stoczyło się do rowu. Najbardziej poszkodowaną w wypadku została właśnie Rosati. Poważnie uszkodziła nogę. Jak wyznaje aktorka, konsekwencje zdrowotne, finansowe i zawodowe wypadku ponosi do dziś.

Weronika Rosati wspomina okropny wypadek

Po 10. latach od zdarzenia aktorka postanowiła opisać je ze szczegółami, które zaszokują niejednego.

"17/09/2013 - dzień mojej wielkiej osobistej tragedii zamieniony wbrew mojej woli w medialną mydlaną operę. Tego dnia miał miejsce wypadek samochodowy, w którym byłam pasażerką i doznałam drastycznego urazu nogi. Spędziłam miesiące unieruchomiona w szpitalu, straszono mnie amputacją, kolejne miesiące na wózku inwalidzkim i w sumie prawie dwa lata o kulach. Przeszłam kilka bolesnych operacji.

W tym czasie straciłam złoty moment w mojej karierze która nabrała zawrotnego tempa po mojej roli w nagradzanej "Obławie" i dużej roli w serialu "Luck" Michaela Manna. Ominęło mnie wiele konkretnych ról i ról, o które nie mogłam nawet się starać ze względu na stan zdrowia. Ale co najgorsze przeżyłam w tym czasie niewyobrażalny ból, lęk, bezsilność i smutek. To całkowicie nie minęło. Dla was to jakiś chaotyczny news sprzed lat pełen przekłamań medialnych, a dla mnie to była i jest tragedia życiowa z która się zmagam do dziś. Do tej pory musze mieć raz w tygodniu rehabilitacje, noga mnie boli w różnych okolicznościach i trauma wypadku i medialnego krzywdzącego szumu żyje we mnie do dziś.Sprawa jest jasna: kierowca jechał za szybko, był pod wpływem negatywnych emocji (pozostanie to pomiędzy mną a nim) i spowodował wypadek, który okaleczył mnie na całe życie.Wszelkie medyczne opłaty związane z moim urazem nogi od lat płace z własnej kieszeni (żeby była jasność)" - opisała Weronika Rosati na swoim Instagramie.

Rosati zwraca się do Adamczyka. Mocne słowa!

"Każdego roku ten dzień jest dla mnie przypomnieniem traumatycznego wydarzenia - nadal słyszę dźwięk wybuchającej poduszki powietrznej i widoku mojej drastycznie przekręconej nogi. Nieludzkiego bólu szarpanego nerwu przez złamaną kość. Przerażonych twarzy lekarzy na widok mojej stopy. Chciałabym dziś zmierzyć się z tymi przeżyciami i napisać coś. co od lat nie miałam odwagi, może nie miałam siły a może nie miałam pewności siebie, by napisać" - zaczęła Weronika Rosati, po czym zwróciła się wprost do Piotra Adamczyka.

Adamczyk szkodzi Rosati?!

"Otwarta notka do @piotradamczykactor. Piotrze, będzie krótko. 10 lat temu, my wiemy, jaka była i jest prawda. Proszę cię o niewykonywanie zawodowych lub innych szkodliwych działań przeciwko mnie. Nie chce wyciągać spraw i dowodów, chcę żyć bez przeszkód i fałszywych mitów na mój temat i na temat tego wypadku i otaczających go wydarzeń. Na to zasługuję i tego od Ciebie oczekuję - napisała aktorka.

Nie wiadomo, dlaczego po 10 latach Weronika Rosati postanowiła zwrócić się takimi słowami do swojego byłego partnera, który spowodował wypadek. Czyżby po latach znów zaszedł jej czymś za skórę?

Piotr Adamczyk od miesięcy mieszka w Stanach Zjednoczonych, gdzie robi zawrotną karierę. Ostatnio jednak wrócił do kraju na plan nowego serialu. I wygląda zupełnie inaczej niż dotychczas. Zobaczcie zdjęcia: Karolina Szymczak wzięła męża z zaskoczenia. Wąsaty Piotr Adamczyk nie spodziewał się tego, co ujrzy na lotnisku

Syn Małgorzaty Rozenek wyprowadza się za granicę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.