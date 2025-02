Zagadkowa śmierć Gene'a Hackmana i jego żony. Córka nie rozmawiała z nim od miesięcy!

Gene Hackman nie żyje. Tajemnicza śmierć aktora i jego żony

Gene Hackman, dwukrotny laureat Oscara, wielki gwiazdor kina i jego żona, pianistka klasyczna Betsy Arakawa zostali znalezieni martwi w swojej rezydencji w środę 26 lutego 2025 roku po południu. W sprawie prowadzone jest "aktywne śledztwo", ale szeryf Mendoza już teraz przekazał mediom, że nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących na udział osób trzecich. Córka aktora powiedziała, że rodzina podejrzewa zatrucie tlenkiem węgla.

Jednak najnowsze informacje sprawiają, że śmierć pary jest coraz bardziej zagadkowa. Hackman, który w 2004 roku podjął decyzję o wycofaniu się z aktorstwa, razem z żoną, Betsy Arakawą, mieszkał w pięknej rezydencji w Santa Fe w Nowym Meksyku. Para stroniła od publicznych wyjść. Czas spędzali głównie w domu.

27 lutego pod numer alarmowy zadzwonił "zarządca terenu", który zauważył nieruchome ciało. Był w tak wielkim szoku, że nie mógł określić płci ani wieku ofiar. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce w jednym z pomieszczeń znaleźli ciało aktora. W łazience, w której znaleziono martwą żonę aktora - były rozsypane na podłodze tabletki na receptę.

Zwłoki Hackmana i Arakawy były już w stanie rozkładu. Oznacza to, że mogą nie żyć nawet od kilku tygodni. Chociaż na ciałach nie znaleziono śladów po możliwym ataku, to ich śmierć uznano za "podejrzaną". Drzwi do posiadłości małżonków były uchylone, ale nie znaleziono śladów włamania.

Zaskakujące słowa córki Gene'a Hackmana po śmierci ojca

Gene Hackman i Betsy Arakawa pobrali się w 1991 roku. Krótko po ślubie zamieszkali w Santa Fe. Para nie doczekała się wspólnych dzieci. Aktor wcześniej przez trzydzieści lar związany był z Faye Maltese, która była matką jego trójki dzieci. Gdy związek Hackmana i Betsy wyszedł na jaw, pojawiły się głosy, że dla młodszej artystki porzucił pierwszą żonę i matkę trójki dzieci. Aktor tłumaczył, że w jego małżeństwie nie działo się dobrze i po prostu się od siebie oddalili.

Po jego śmierci córki aktora, Elizabeth i Leslie Hackman, oraz wnuczka Annie, wydały wspólne oświadczenie. Na łamach "People" wyraziły swój ogromny żal i smutek.

Był kochany i podziwiany przez miliony na całym świecie za swoją błyskotliwą karierę aktorską, ale dla nas zawsze był po prostu tatą i dziadkiem. Będziemy za nim bardzo tęsknić i jesteśmy zdruzgotani tą stratą - poinformowały.

Z kolei w rozmowie z DailyMail Leslie Hackman stwierdziła, że jej ojciec, który 30 stycznia skończył 95 lat, był "w bardzo dobrej kondycji fizycznej" oraz "w dobrym zdrowiu". Zapewniła również, że jej ojciec i Betsy mieli wspaniałe małżeństwo i znakomicie się dogadywali. Żona była dla aktora ogromnym wsparcie. Jednak najbardziej zaskakują słowa kobiety dotyczącej jej relacji ze znanym ojcem. Okazuje się, że chociaż byli sobie bardzo bliscy, to od miesięcy nie mieli ze sobą żadnego kontaktu.

Byliśmy sobie bliscy. Nie rozmawiałam z nimi od paru miesięcy, ale wszystko było w porządku - przyznała Leslie Hackman.

Słowa kobiety wywołały poruszenie w sieci. Część internautów wątpi w szczere intencje rodziny zmarłego aktora. Nie mogą zrozumieć, jak można zapewniać o bliskich relacjach z ojcem, a jednocześnie tak długo się z nim nie skontaktować.

