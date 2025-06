Zagrała rolę pięknej Ewy w serialu "W labiryncie". Niebywałe, jak przez 30 lat zmieniła się Agnieszka Robótka-Michalska

Agnieszka Robótka-Michalska nagle odeszła z serialu "W labiryncie". "Byłam zmęczona i czułam przesyt"

Przełom lat 80. i 90. to w Polsce przede wszystkim okres burzliwych przemian politycznych. Jednak na co dzień ludzie nie tylko żyli wielką polityką (Okrągłym Stołem czy wyborami 4 czerwca). Jak wszyscy potrzebowali także rozrywki. Tę dostarczała im TVP. W Boże Narodzenie roku 1988 na ekran wszedł serial "W labiryncie", który - można zaryzykować tezę - był prekursorem późniejszych hitów, takich jak "Klan", "Złotopolscy", "Na dobre i na złe" czy "M jak miłość. W przeciwieństwie do nich jednak telenowela "W labiryncie" nie miała konkurencji ze strony innych stacji telewizyjnych. Właśnie dzięki występom w w tym serialu ogromną sławę zyskała Agnieszka Robótka-Michalska. Miała wówczas 24 lata i wielki talent okraszony zjawiskową urodą. Aktorka wcieliła się w postać Ewy Glinickiej, czyli głównej bohaterki "W labiryncie". Nagle zdecydowała się odejść z produkcji TVP! Po 52. odcinku Agnieszka Robótka-Michalska została zastąpiona przez Beatę Rakowską.

Byłam zmęczona i czułam przesyt. Postać Ewy mnie denerwowała. Grzeczna, niemal bez wad, do tego jeszcze chorowita i z pokorą znosząca wszystkie możliwe ciosy od losu. Na dłuższą metę było to dla mnie nie do wytrzymania

- tak tłumaczyła swoją decyzję aktorka cytowana przez portal Głos Wielkopolski.

Agnieszka Robótka-Michalska życie po serialu "W labiryncie"

Będąc u szczytu sławy Agnieszka Robótka-Michalska zdecydowała się wyjechać z Polski. Upadek PRL dawał nowe możliwości... Po 12 latach pobytu na obczyźnie wróciła do kraju. Jej kariera jednak gwałtownie zahamowała. Co prawda potem pojawiała się jeszcze w różnych produkcjach, takich jak: "Klan", "Rodzina zastępcza", "Pensjonat pod różą", "Czterdziestolatek. 20 lat później" czy "Warto kochać", ale to już nie było to samo. Ciekawostką jest to, że Agnieszka Robótka-Michalska ma na swoim koncie rolę we francuskim dramacie "Une affaire de femmes" ("Sprawa kobiet"). Z jej biogramu w portalu filmpolski.pl wynika, że ostatni raz zagrała w 2009 roku. Była to rola w spektaklu telewizyjnym "Operacja reszka". Później Agnieszka Robótka-Michalska działała w Komitecie Obrony Demokracji. Poziomu popularności z przełomu lat 80. i 90. nigdy już nie osiągnęła. Trzeba przyznać jednak, że gwiazda "W labiryncie" nadal wygląda znakomicie, choć zupełnie inaczej niż w czasach kręcenia telenoweli. Niebywałe, jak zmieniła się przez 30 lat. Zdjęcia w czerwonej sukience pochodzą z 2022 roku.

