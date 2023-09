Steczkowska i Chylińska już planują przyszły rok. Nie do wiary, ile zarobią do końca maja!

Zuza Jabłońska była jedną z uczestniczek programu "The Voice Kids". Wokalistka do dziś jest aktywna w branży muzycznej. Utalentowana wokalistka wzięła udział w pierwszej polskiej edycji programu, a podczas kolejnych występów na scenie TVP była przygotowywana przez Tomsona i Barona. Doszła aż do finału, gdzie przegrała z Roksaną Węgiel. Program był dla Zuzy Jabłońskiej trampoliną do sukcesu!

Tak dziś wygląda Zuza Jabłońska. Mimo choroby, podbija rynek muzyczny

Zuza Jabłońska po zakończeniu "The Voice Kids" nie spoczęła na laurach. Młoda wokalistka jest nie tylko aktywna w swoich mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoje kulisy pracy, a także codzienność z zespołem Tourette'a. Na swoim koncie ma między innymi nominacje do Fryderyków w 2019 roku, a także w 2021 roku. Dodatkowo w 2019 roku, wystąpiła także podczas "Top of the Top Sopot Festival" . Współpracowała z największymi muzycznymi gwiazdami w naszym kraju, jak: Czesław Mozil, Kuba Karaś czy Jan Rapowanie.

Zobacz poniższą galerię:

Zuza Jabłońska szczerze o chorobie i stanach depresyjnych | Gwiazdy bez maski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.