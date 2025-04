Zakochana Julia Żugaj dopinguje nowego chłopaka w "Mam talent". Pokazała urocze zdjęcie z Kacprem Dworniczakiem

Julia Żugaj dopinguje nowego chłopaka w "Mam talent"

Od jakiegoś czasu pojawiały się spekulacje na temat relacji jaka łączy ulubienicę młodego pokolenia, Julię Żugaj z jednym z najbardziej obiecujących uczestników programu "Mam talent", Kacprem Dworniczkamiem. I choć oboje byli już wielokrotnie pytani o związek, to żadne z nich nie potwierdziło tych doniesień wprost. Nie brakuje natomiast wspólnych zdjęć dwojga opisanych często wymownymi serduszkami i zamieszczanych przez nich samych w mediach społecznościowych. Co więcej - Julia Żugaj pojawia się także na widowni w programie "Mam talent", gdzie dopinguje Kacpra i prosi swoich obserwatorów o wsparcie i wysyłanie głosów na gitarzystę. Tak również było podczas półfinałowego odcinka, który mogliśmy oglądać w sobotę, 19 kwietnia. Kacpra Dworniczaka na widowni wspierała Julia Żugaj, co nie umknęło uwadze Julii Wieniawy. Artystka nawet w swoim komentarzu do występu uzdolnionego gitarzysty nawiązała do obecności Żugaj.

Muszę zważać na słowa, skoro druga Julia jest na widowni, a Romeo jest tylko jeden. Powiem ci, że twoja muzyka działa na wyobraźnię. Włączył mi się taki film przed oczami. Hiszpania, upał, Hiszpan bierze mnie za rękę, a potem przypomniałam sobie, że jestem w programie "Mam talent!" i muszę się skupić. Przez twoją muzykę możemy zajrzeć w twoje wnętrze

- powiedziała Wieniawa.

Kim jest Kacper Dworniczak z "Mam talent"?

Kacper Dworniczak ma 23 lata i pochodzi z miejscowości Stęszew. Miłość do muzyki towarzyszy mu od najmłodszych lat. Jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Poznaniu, a obecnie studiuje w Kunst Universität Graz w Austrii. Obecnie Kacper pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem "Journeys". Niewątpliwie udział w show "Mam talent" może być przełomem w jego karierze, zwłaszcza, że jego występy budzą ogromny podziw u jurorów.

Bardzo lubię ludzi, którzy zrastają się ze swoją pasją. Gitara jest jak twoja dodatkowa kończyna. Jesteście jak centaur mityczny. Pół-człowiek, pół-gitara.

- zachwycał się Marcin Prokop po sobotnim występnie gitarzysty.

Julia Żugaj pokazała urocze zdjęcie z Kacprem

Po półfinale "Mam talent" na Instagarmie celebrytki pojawiło się wymowne zdjęcie z Kacprem Dworniczakiem. Widać na nim jak Żugaj przytula artystę, a fotografię opatrzyła emotikonką przedstawiającą serduszko.

