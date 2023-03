Zakochany góral [wideo]

TVP zrobi program "The Voice of Ukraine". Mamy komentarz prezesa stacji

Artysta ukochał muzykę i architekturą, choć tę traktuje jako rzecz drugorzędną. - Nie da się wszystkiego robić pełną par. Głównie skupiłem się na muzyce, ale nie odżegnuję się od architektury i projektuję czasem jakieś domy, budynki. To moje dwie pasje, z których nie jestem w stanie zrezygnować - mówi „Super Expresowi” Sebastian. Niestety, nie każdy może liczyć, by zajął się projektem jego domu. - Głównie robiłem je i robię dla przyjaciół, znajomych. Projektowanie dla kogoś obcego wymaga dotrzymywania terminów, a przez to, że koncertuję, jeżdżę nie mam zbyt wiele czasu - przyznaje gwiazdor. Zapewnia, że nie zdziera ze swoich klientów. - Nie może być drogo, wszystko robię sam. Trudno tu mówić o cenach, np. jeden kolega z zespołu, któremu wykonałem projekt, zrobił mi w zapłacie skrzypce. To był taki handel wymienny - uśmiecha się Karpiel-Bułecka, który tej wiosny będzie również promował swoją najnowszą płytę.

Więcej w naszym wywiadzie wideo!

„Magiczne Podhale z Sebastianem Karpielem-Bułecką”

TVP HD emisja od 5 marca, godz.11:50

Muzyk odsłoni tajniki unikalnej architektury Podhala. Opowie o zwyczajach związanych z charakterystycznym, pełnym uroku i symboli budownictwem, odwiedzi wyjątkowych rzemieślników i twórców ludowych.

Co zobaczymy w "Magicznym Podhalu"?

Sebastian Karpiel-Bułecka od lat obecny w show-biznesie, z wykształcenia jest architektem, a z serca prawdziwym miłośnikiem Podhala. Lider formacji Zakopower pochodzi ze znanej górskiej miejscowości Kościelisko, gdzie kultura i architektura są nierozerwalnie związane z tradycją ludową, a za klasykę stylu uchodzą przede wszystkim projekty Stanisława Witkiewicza i jego naśladowców. I właśnie z góralskim temperamentem gospodarz programu odsłoni tajniki unikalnej architektury Podhala. Oprowadzając widzów po swoich rodzinnych stronach, opowie o zwyczajach związanych z charakterystycznym, pełnym uroku i symboli budownictwem, odwiedzi też wyjątkowych rzemieślników i twórców ludowych – prawdziwych ludzi gór. W zobaczymy zarówno klasyczne obiekty, jak i te najbardziej spektakularne – domy sławnych poetów, aktorek, pisarzy czy bohemy artystycznego świata. Barwne i fascynujące historie wpisane będą w kontekst historyczno-architektoniczny.

Sebastian Karpiel-Bułecka: W rozliczeniu za projekt domu kolega zrobił mi skrzypce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.