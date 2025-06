Zalia poprowadzi festiwal w Opolu 2025. Kim jest? Prywatnie to partnerka syna Sztaby i Szelągowskiej

Zalia, a właściwie Julia Zarzecka, urodziła się w 2000 roku i od najmłodszych lat związana była z muzyką. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, dała się poznać szerszej publiczności dzięki swojemu unikalnemu stylowi – łączącemu pop, indie, jazz i soulowe brzmienia. Choć na scenie funkcjonuje od niedawna, jej kariera rozwija się w ekspresowym tempie. W 2022 roku zadebiutowała albumem „kocham i tęsknię”, który został nominowany do prestiżowej nagrody Fryderyk w kategorii Fonograficzny Debiut Roku. Artystka ma na koncie występy na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce – od Open’era, przez Orange Warsaw Festival, aż po Męskie Granie. Jej charakterystyczna barwa głosu, nienachalna charyzma sceniczna i szczerość w tekstach sprawiły, że szybko zyskała status jednej z najbardziej autentycznych i utalentowanych postaci młodej generacji.

W 2024 roku Zalia wystąpiła w koncercie „Debiuty” podczas 61. KFPP w Opolu, wykonując utwór „Płonąca stodoła” z repertuaru Czesława Niemena. Występ został przyjęty entuzjastycznie zarówno przez publiczność, jak i krytyków. Był to moment przełomowy – pokazujący, że Julia Zarzecka to nie tylko wrażliwa artystka, ale też odważna wykonawczyni klasyki polskiej piosenki, potrafiąca nadać jej współczesny charakter bez utraty szacunku do oryginału.

Organizatorzy festiwalu w Opolu docenili jej talent i profesjonalizm – i postanowili powierzyć jej jeszcze większą odpowiedzialność. Podczas 62. edycji festiwalu, która odbędzie się w dniach 12–15 czerwca 2025 roku, Zalia nie tylko wystąpi, ale też poprowadzi koncert otwierający wydarzenie – czyli „Debiuty”. U jej boku staną Bovska oraz Tribbs, tworząc trójkę gospodarzy reprezentujących różne odcienie współczesnej muzyki.

Wykształcenie i zagraniczne doświadczenia, życie prywatne i medialny rozgłos. Zalia spotyka się z synem Sztaby i Szelągowskiej

Zalia to nie tylko talent, ale i solidne przygotowanie. Artystka jest absolwentką prestiżowego British and Irish Modern Music Institute (BIMM) w Londynie, gdzie studiowała Vocal Performance and Songwriting. To właśnie tam doskonaliła swój warsztat, nabierając doświadczenia i inspiracji na jednej z najbardziej konkurencyjnych scen muzycznych w Europie.

Jej piosenki to emocjonalne opowieści o codziennych relacjach, życiu w wielkim mieście, miłości i samotności. Pisze teksty z perspektywy młodej kobiety, która szuka swojego miejsca w świecie – i właśnie ta szczerość trafia do młodych słuchaczy, którzy odnajdują się w jej przekazie.

Prywatnie Julia Zarzecka związana jest z Antonim Sztabą – synem Doroty Szelągowskiej i Adama Sztaby. Ich związek wzbudza zainteresowanie mediów, ale para stara się zachować prywatność. Zalia skupia się przede wszystkim na muzyce i swojej artystycznej drodze, niechętnie zdradzając szczegóły życia osobistego. W wywiadach podkreśla, że dla niej najważniejsze jest tworzenie autentycznej muzyki i pozostawanie wierną sobie. Dzięki temu zyskuje fanów, którzy nie tylko śledzą jej twórczość, ale i kibicują jej karierze z ogromnym zaangażowaniem.

Nowe oblicze Opola. Organizatorzy festiwalu liczą, że uda się przyciągnąć młodszych odbiorców przed telewizory

Zalia to doskonały przykład na to, jak zmienia się polska scena muzyczna i jak nowe pokolenie artystów przejmuje pałeczkę w rękach. Jej obecność jako prowadzącej podczas festiwalu w Opolu 2025 to nie tylko gest w stronę młodego pokolenia, ale też próba odświeżenia formuły jednego z najstarszych wydarzeń muzycznych w Polsce. Dzięki Zalii koncert „Debiuty” ma szansę nabrać nowego wymiaru – będzie nie tylko prezentacją świeżych twarzy, ale też prawdziwym świętem młodej muzyki, poprowadzonym przez artystkę, która doskonale wie, jak wygląda współczesna droga do sukcesu w branży.

Zalia – młoda, utalentowana, wykształcona i niezwykle świadoma artystka – to idealna kandydatka do poprowadzenia festiwalu w Opolu. Jej udział w roli gospodyni koncertu „Debiuty” może być początkiem nowej ery tego wydarzenia. Z pewnością usłyszymy o niej jeszcze nie raz, nie tylko w kontekście muzyki, ale jako twarzy nowoczesnej, świadomej kultury młodego pokolenia. Zobaczymy, jak sobie poradzi w nowej roli.

