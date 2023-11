Żałoba w domu Alicji Węgorzewskiej. "Smutek w sercu ogromny"

Nie uwierzycie, ile potrzebuje Tomasz Karolak, by GODNIE żyć. Ludzie żyją za tyle przez rok!

Alicja Węgorzewska to znana i lubiana śpiewaczka operowa. Ostatnio mogliśmy ją oglądać w programie "Rytmy Dwójki". Teraz w jej życiu spotkała ją bardzo smutna rzecz. Gwiazda w piątkowe popołudnie ogłosiła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że jest w żałobie. Odszedł jej wieloletni przyjaciel, piesek Gerwazy. Jak sama wyznała, jest to dla niej bardzo smutny moment. Fani w komentarzach od razu wsparli śpiewaczkę.

Alicja Węgorzewska w piątkowe popołudnie na swoim Facebooku poinformowała, że odszedł jej ukochany pies, Gerwazy. Dodała, że ma w sercu ogromny smutek.

- Odszedł nasz Gerwazy. Smutek w sercu ogromny. Wspaniały Przyjaciel - podpisała zdjęcie.

Fani od razu ruszyli z wyrazami wsparcia dla śpiewaczki.

- Przykre to, jak nasi najwierniejsi przyjaciele odchodzą. Jest to strata nie do przeżycia - napisał jeden z Internautów.

- Współczuję, wiem, co to znaczy stracić przyjaciela - dodał kolejny.

