Zamach na Donalda Trumpa. Niewiarygodne, co zrobił muzyk

Donald Trump, około północy polskiego czasu, został zaatakowany podczas wiecu wyborczego. Byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych nic groźnego się nie stało. Kula oddana przez zamachowca przeleciała mu tuż przy uchu. Rozcięła skórę, więc pojawiła się krew, co na zdjęciach wygląda dość przerażająco. Jednak stan zdrowia polityka jest dobry, a jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zamach na Trumpa. Gdzie i kiedy do niego doszło?

Trumpa postrzelono, gdy przemawiał do osób zgromadzonych na wiecu wyborczym w Pensylwanii, a konkretnie w mieście Butler. Do zamachu na Trumpa doszło w nocy z 13 na 14 lipca czasu polskiego, niedługo po tym, jak polityk zaczął mówić do tłumu. Zgromadzona publika usłyszała dwa strzały, jedna kul przeleciała tuż przy byłym prezydencie, nie wyrządzając mu jednak poważniejszych szkód. Gdy stało się jasne, co się dzieje, polityka osłonili ochroniarze.

Trump zszedł z mównicy z krwią na twarzy, trzymał się za ucho. Zdążył jeszcze pokazać zaciśniętą pięść w stronę widzów. Ci skandowali "USA". Ale to nie był koniec akcji. Padły kolejne strzały, jednak oddały je amerykańskie służby.

Zamach na Trumpa. Co się stało z zamachowcem?

W efekcie zginął zamachowiec, który strzelał do Trumpa z dachu, oraz jedna inna osoba. Dwie są ranne. Wkrótce FBI oświadczyła, że "zidentyfikowało Thomasa Matthew Crooksa, 20 lat, z Bethel Park w Pensylwanii jako osobę zamieszaną w próbę zamachu na byłego prezydenta Donalda Trumpa".

Zamach na Trumpa. Co z byłym prezydentem USA?

Trump został opatrzony w szpitalu, z którego wyszedł około 4 rano czasu polskiego. W jego mediach społecznościowych pojawił się wpis: "To niewiarygodne, że coś takiego mogło mieć miejsce w naszym kraju. Na razie nic nie wiadomo o zamachowcu, który już nie żyje. Zostałem postrzelony kulą, która przebiła górną część prawego ucha. Od razu wiedziałem, że coś jest nie tak, usłyszałem świst, strzały i od razu poczułem, jak kula przebija skórę. Było dużo krwi i wtedy zrozumiałem, co się dzieje. BOŻE BŁOGOSŁAW AMERYKĘ!".

50 Cent zareagował na zamach na Trumpa

Choć do ataku na Donalda Trumpa doszło już kilka godzin temu, gwiazdy są ostrożne w komentowaniu tej sprawy. Do zamachu szybko odniósł się 50 Cent. Raper, którego na Instagramie śledzą 33 mln osób, dodał kilka wpisów na ten temat. W pierwszym przypomniał, że do niego też strzelano (w 2005 roku). "Teraz wszyscy mamy kłopoty" - podsumował.

W drugim pokazał przerobioną okładkę własnej płyty, gdzie jego twarz została zastąpiona podobizną polityka. Opublikował też zdjęcie, na którym widać żołnierzy i postrzeloną osobę.

