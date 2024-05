Zamachowski wie jak się ustawić. Ma nawet osobistą szoferkę!

Wygląda na to, że Zbyszek i Gabrysia tworzą bardzo udaną parę. Są niemal nierozłączni. Taka narzeczona to skarb. Jak udało nam się dowiedzieć, Muskała często wozi aktora po mieście niczym osobisty szofer. Niedawno odebrała partnera z planu filmowego. Oczywiście nie zabrakło całusów na powitanie. Zauważyliśmy, że na palcu aktorki błyszczy okazały pierścionek. Niewykluczone, że zaręczynowy? Był jeszcze jeden szczegół. Czyżby miłość tak bardzo ich zaślepiła, iż nie zauważyli, że poruszają się autem bez tablic rejestracyjnych? Ich toyota nie posiadała blach ani z przodu ani z tyłu.

Kobiety Zbigniewa Zamachowskiego!

Zbigniew Zamachowski (60 l.) ma za sobą sporą liczbę nieudanych związków. Aktor nie ukrywa, że jest typem mężczyzny, który potrzebuje u swego boku silnej i stanowczej kobiety. Teraz jego partnerką jest urocza Gabriela Muskała. Kobieta podobnie jak jej poprzedniczki, zamierza zrobić bardzo wiele dla swojego ukochanego.

Droga Zbigniewa Zamachowskiego do udanego życia osobistego była wyjątkowo wyboista. Aktor był w trzech związkach małżeńskich oraz licznych relacjach partnerskich, które ostatecznie zakończyły się rozpadem. Gwiazdor nigdy nie zaprzeczał, że jest typem Piotrusia Pana i potrzebuje kobiety, która będzie jego przewodniczką w podróży przez życie.

Jego pierwszą żoną była Anna Komornicka. Para poznała się podczas imprezy u Teresy Budzisz-Krzyżanowskiej w 1988 roku. Córka kierowcy rajdowego, Krzysztofa Komornickiego od razu wpadła mu w oko. Ich znajomość bardzo szybko się rozwinęła. Podczas Sylwestra, którego aktor zorganizował wraz z Wojciechem Malajkatem zakochani zdecydowali, że będą razem. Po ślubie Zbigniew Zamachowski i Anna Komornicka wynajęli mieszkanie i rozpoczęli wspólne życie. Żona odegrała w karierze aktora kluczową rolę. To właśnie dzięki jej zaangażowaniu i wsparciu trafiał na swojej drodze na odpowiednich ludzi i miał możliwość rozwoju. Kobieta prowadziła agencję aktorską PASSA, co okazało się nieocenione w nawiązywaniu znajomości z ludźmi z branży filmowej. Niestety szczęście w małżeństwie Zbigniewa Zamachowskiego i Anny Komornickiej nie trwało długo. Para doczekała się syna, ale dziecko zmarło. Aktor nigdy nie chciał komentować tego tematu. Śmierć chłopca była dla niego wielkim wstrząsem. Krótko potem ich małżeństwo się rozpadło, a Zbigniew Zamachowski poznał swoją przyszłą żonę Aleksandrę Justę.

Para doczekała się czwórki dzieci: Marii, Antoniego, Tadeusza i Bronisławy. Przez 17 lat tworzyli wspaniałe małżeństwo. Wszystko runęło jak domek z kart, gdy w 2011 roku aktor poznał Monikę Richardson. Podczas planu zdjęciowego programu "SOS dla świata" w Belize połączyła ich nić porozumienia, która z czasem przerodziła się w płomienny romans. Choć oboje byli w związkach małżeńskich, po powrocie z wyjazdu zaczęli się ze sobą spotykać. Gdy Justa zorientowała się, że Zbigniew Zamachowski jest zainteresowany inną kobietą, zdecydowała się na rozwód.

Kobiety traktują Zamachowskiego jak boga!

W 2014 roku Zbigniew Zamachowski ożenił się z Moniką Richardson. Ich małżeństwo budziło sporo kontrowersji. Wiele osób uważało, że Richardson zniszczyła rodzinne szczęście Zamachowskich, co nie było prawdą. Po ślubie para musiała wspólnie zmierzyć się z rozmaitymi przeciwnościami losu. Zgodnie z decyzją sądu, Zamachowski był zobowiązany do płacenia wysokich alimentów na swoje dzieci. Aktor nie był jednak w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych. Monika Richardson okazała mu wówczas wsparcie i pomagała w utrzymaniu dzieci Zamachowskiego. Para zamieszkała razem na Żoliborzu, a dziennikarka wynajęła swój dom. I tym razem sielanka nie trwała długo. Zbigniew Zamachowski znów uległ porywom serca. Podczas prób do spektaklu "Oszuści" zakochał się w Gabrieli Muskale. Kobieta tak zawróciła mu w głowie, że opuścił Richardson i zamieszkał z nową partnerką. Zamachowski i Muskała nadal są parą. Ukochana aktora pracuje jako scenarzystka i reżyserka. Co ciekawe, od jakiegoś czasu rozważa napisanie scenariusza o życiu Zamachowskiego. Po raz kolejny aktor jest związany z kobietą, która pragnie go wspierać w życiu zawodowym.

