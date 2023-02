Zbigniew Zamachowski układa sobie od kilkunastu miesięcy życie u boku Gabrieli Muskały (54 l.). Choć niewiele osób wróżyło artyście udanego związku z koleżanką z teatru - w końcu tak wiele razy w miłości mu nie wyszło - wszystko wskazuje na to, że aktorka może niebawem zostanie kolejną panią Zamachowską... Zanim jednak miałoby się to wydarzyć, mężczyzna musi doprowadzić do rozwodu z trzecią żoną, która właśnie udzieliła kolejnego wywiadu. Ku zaskoczeniu większości, publicznie przeprosiła córkę aktora.

Byłe żony Zbyszka Zamachowskiego przemówiły! Jedna przeprasza, druga atakuje

Kiedy Monika Richardson była związana ze Zbyszkiem Zamachowskim, wielokrotnie zdarzało jej się publicznie krytykować jego rodzinę - swoją poprzedniczkę oraz jej dzieci. Raz nawet stwierdziła, że Marysia (córka aktorskiej pary) "nie ma chłopaka, ani pomysłu na życie".

- Żałuję, że mówiłam o córce Zbyszka. To był błąd - wyznała w wywiadzie dla "Twojego Imperium", dodając, że sąd zasądził ugodę między nią, a Aleksandrą Justą, z której wynikało, że żadna z pań nie mogła wypowiadać się publicznie na swój temat.

Niestety, tak naprawdę żadna z nich nie zastosowała się do ustalonych zasad. Los chciał, że w momencie, kiedy ukazał się krótki wywiad Moniki Richardson, swojego udzieliła też Aleksandra Justa.

- Są osobowości, które sprzedadzą wszystko, żeby być na świeczniku, ale ja do nich nigdy nie należałam. Właściwie sama wychowałam czworo dzieci, spotkało mnie wiele przykrości opisywanych przez partnerkę byłego męża na łamach prasy, na naszą rodzinę nasyłano paparazzi. To wszystko miało na nas bardzo duży wpływ - czytamy w "Dobrym Tygodniu".

Podczas tej samej rozmowy aktorka próbowała usprawiedliwić się, dlaczego faktycznie postanowiła również krytykować publicznie dziennikarkę. Jak przekonuje, robiła to dla dobra dzieci, zwłaszcza że Zamachowski nie płacił alimentów przez pewien czas.

- Pani Monika ma sądowy zakaz wypowiadania się na nasz temat, a co do innych spraw, to nie ja składałam pozwy. Została mi rzucona rękawica, a ja ją podniosłam. Gdybym nie walczyła, to być może moje dzieci, nie dość, że rodzina im się rozpadła, straciłyby też swój dom.

Myślicie, że Zamachowski zapragnie pogodzić drugą oraz trzecią żonę i zabierze głos? Jak przyznała matka jego dzieci, aktualnie jej relacje z aktorem są poprawne i jest w stanie wyjść z pociechami w jego towarzystwie na lunch.