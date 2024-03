Zamiast tańczyć z Roxie Węgiel, musi myśleć, gdzie ją dotyka! "Nie chce rozzłościć Kevina". Szok w "Tańcu z gwiazdami"

Roksana Roxie Węgiel od razu rozkochała w sobie widzów programu "Taniec z gwiazdami". Nic dziwnego, bo 19-letnia piosenkarka okazała się świetną tancerką. Jest piekielnie zdolna i to po prostu widać. Towarzyszy jej Michał Kassin, równie utalentowany tancerz. Cieniem na udział artystki kładzie się jednak jej prywatna relacja. Narzeczony Kevin Mglej, według medialnych doniesień, od początku miał ingerować w udział Węgiel w "Tańcu z gwiazdami". Podobno "wybierał" jej nawet partnera do tańca. Zaakceptował tym samym Kassina. Na tym się jednak nie zakończyło. W "Super Expressie" donosiliśmy, że ekipa show także jest poirytowana zachowaniem Mgleja na planie, który rzekomo odcina partnerkę i ogranicza na przykład jej wywiady. Para zakochanych wielokrotnie dementowała już te doniesienia, twierdząc, że nic takiego nie ma miejsca. Kevin stwierdził nawet, że media przeceniają jego wpływy w branży i powiedział wprost, że wcale nie "kieruje" karierą Roksany. Jego ostatnie słowa o "Tańcu z gwiazdami" wzbudziły natomiast pewien niesmak. Prawdopodobnie nie miał nic złego na myśli, ale wyszło dość niezręcznie.

Dziennikarz serwisu "Party" miał okazję porozmawiać z Kevinem Mglejem na temat tego, jak ten czuje się, widząc Roksanę Węgiel w objęciach innego mężczyzny na parkiecie. Jego odpowiedź może być dość zaskakująca. Wygląda na to, że Michał Kassin zamiast skupić się w pełni na swojej pracy, musi zastanawiać się, czy przypadkiem nie złapie 19-latki w nieodpowiedni sposób.

- Jest przemiłym gościem (Michał Kassin - red.). (...) Mocno dba o nasz wspólny komfort. Taniec jest bardzo sensualny, wymaga dotyku, a Michał dba w 100% o to, żebym przy tym dotyku ja się czuł komfortowo, jako partner życiowy Roksany. Mam do nich 100% zaufanie - stwierdził Kevin Mglej w "Party".

Z jego wypowiedzi wynika, że para musi mieć na uwadze jego komfort, zamiast skupić się całkowicie na zadaniu do wykonania w programie "Taniec z gwiazdami". Ludzie coraz częściej krytykują Kevina, a po tej wypowiedzi piszą, że Kassin dba o jego komfort, by go nie rozzłościć. Tymczasem Mglej ogłosił niedawno, że znika z mediów społecznościowych. Uznał, że "droga osoby popularnej" nigdy go nie kręciła i zawiesza konto. Niewykluczone, że ma to związek z nieprzychylnymi komentarzami, których na jego temat jest ostatnio mnóstwo. Czy para przetrwa ten okres? Czas pokaże.

