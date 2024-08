Nie żyje Bogumiła Wander. Przed śmiercią wymagała całodobowej opieki

Bogumiła Wander nie żyje - ta niezwykle smutna informacja pojawiła się w mediach 30 lipca w godzinach wieczornych. Legendarna prezenterka TVP miała 80 lat. W ostatnich latach życia cierpiała na chorobę Alzheimera. Wymagała całodobowej opieki. W 2023 roku Bogumiła Wander trafiła do domu opieki, bo jej ukochany mąż nie był już w stanie samodzielnie zajmować się schorowaną małżonka. Spotkała go za to fala nieuzasadnionego hejtu. - Pojawiają się w stosunku do mnie zarzuty, że zostawiam ją w domu opieki, a sam urywam się z naszego życia i uciekam daleko. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Nic nie mogę zrobić - żalił się w rozmowie z portalem Wprost.pl. - Ja już urobiłem się po łokcie. Nie było pielęgniarki, która sprostałaby potrzebom mojej żony i nie była to kwestia funduszy. Jeszcze do pewnego czasu mieszkaliśmy w domu piętrowym, więc istniała groźba, że coś się stanie, że moja żona niezauważona spadnie ze schodów i dojdzie do prawdziwej tragedii - podkreślił Krzysztof Baranowski, który poślubił Bogumiłę Wander w 2005 roku. Wcześniej para długo była w związku nieformalnym.

Kiedy pogrzeb Bogumiły Wander? Mnożą się pytania

O miłości Krzysztofa Baranowskiego i Bogumiły Wander mówiła też siostrzenica legendarnej prezenterki TVP. - Ostatnio byłam z Bogusią w kontakcie telefonicznym, zanim została umieszczona w domu opieki. Był to prywatny dom, gdzie miała zapewnioną najlepszą opiekę. Krzysztof bardzo ją kochał i był wspaniałym mężem, zadbał o jej wygodę - podkreśliła w rozmowie z portalem Shownews.pl. Dominika Wikrent, córka brata spikerki - muzyka Włodzimierza Wandera. Mimo że od śmierci słynnej prezenterki TVP minęło już sześć dni, nadal nie ma informacji o ostatnim pożegnaniu. Mnożą się pytania w sprawie pogrzebu Bogumiły Wander. Dziennikarze "Faktu" skontaktowali się z firmą PR GroupOne, która należy do Marka Żołędziowskiego, syna Bogumiły Wander, - Niestety, nadal nie mamy informacji na temat uroczystości - napisał Szymon Ślęzak z PR GroupOne.

