Marcin Hakiel nowa partnerką. Po rozstaniu z Kasią Cichopek tancerz zmienił się nie do poznania

Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek i związaniu się z piękną Dominiką zmienił się nie do poznania. Przez lata tancerz znajdował się w cieniu swojej sławnej żony, a po zakończeniu związku zdawał się być nieco przybity. Tamtego Marcina Hakiela jednak już nie ma. Celebryta szaleje z nową ukochaną na imprezach, robi jej śniadanie do łóżka i zabiera na eleganckie bankiety. Niedawno zapytany został przez internautów o powiększenie rodziny. - More kids, more fun (więcej dzieci, więcej radości) - odpisał po angielsku Marcin Hakiel. Nieco wcześniej tancerz i Dominika zrobili sobie tatuaże będące dowodem ich miłości. To jednak nic w porównaniu z najnowszym zdjęciem zakochanej pary, które trafiło do sieci. Aż się za głowę złapaliśmy, gdy zobaczyliśmy, co Marcin Hakiel i jego partnerka wyrabiali w windzie.

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Marcina Hakiela z Dominiką

Marcin Hakiel w windzie z ukochaną. Dominika reaguje

Widać, że zakochanych mocno poniosło. Czułości w windzie jednak nie wszystkim się spodobały. Ludzie byli oburzeni! "Oto przykład dlaczego wódkę najlepiej jest zagryzać karta SIM "; "Czas przestać obserwować" - pisze część internautów. Złośliwym odpisała sama Domiunika. - Wszyscy na tym zdjęciu są trzeźwi, a jeśli już ja piję alkohol, to z pewnością coś bardziej wyrafinowanego niż wódkę - zaznaczyła partnerka Marcina Hakiela. Na szczęście wśród komentujących znaleźli się tacy, którzy są zachwyceni fotką z windy. "Podoba mi się. Normalne emocje"; "Myślę, że żałosne komentarze pochodzą tylko od zazdrosnych osób"; "Lubię takie fotki; Szczęście istnieje; Może nie powinnam ale Marcin.... rozkwitłeś"; - piszą użytkownicy Instagrama. A jak Wam podoba to, co Marcin Hakiel robił w windzie?