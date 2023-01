Zapadł wyrok w sprawie Karola Strasburgera i Stana Borysa. Stanowcza reakcja prezentera "Familiady"

Przed laty obaj panowie żyli w serdecznych relacjach. W pewnym momencie sytuacja między nimi stała się bardzo napięta. Stan Borys pozwał Karola Strasburgera za publiczne znieważenie, tj. czyn z paragrafu 2 art. 212 KK. Sprawą zajął się sąd w Piasecznie.

– Wskazuję, iż w dacie przedmiotowych wpisów, których dotyczy postępowanie, Karol Strasburger nie mógł ich zamieścić z uwagi na przebywanie poza miejscem łącza internetowego zidentyfikowanego poprzez adresy IP wpisów. Powyższa informacja zostanie potwierdzona oświadczeniami stosownych firm. Na tym etapie postępowania mogę tylko wskazać, iż numery IP dotyczą Konstancina-Jeziorny, a Karol Strasburger był w czasie zamieszczania tych wpisów m.in. we Wrocławiu na nagraniu jednego z seriali – oświadczył prawnik Strasburgera, Artur Glass-Brudziński. W kolejnych wywiadach prezenter i aktor podzielił się refleksją na temat pozwu. – Stan pozwał mnie, by zyskać rozgłos – powiedział. – To jest coś okrutnego. My się bronimy. Nie wiedzieliśmy przecież, że ten komentarz został wysłany z IP Karola Strasburgera – odpowiedziała mu Maleady.

Wyrok w sprawie Karola Strasburgera i Stana Borysa

Z czasem o sprawie zrobiło się cicho. Ustaliliśmy, że sąd zdążył już wydać wyrok uniewinniający Strasburgera. „Uprzejmie informuję, że postępowanie zostało prawomocnie zakończone” – poinformowała nas Sekcja Prasowa SO w Warszawie. Od wyroku wpłynęła apelacja. Została oddalona. „Informuję, że Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznał apelację od wyroku. Wyrok utrzymano w mocy. Akta zostały zwrócone do Sądu Rejonowego” – czytamy w kolejnej wiadomości.

Karol Strasburger nie komentuje wyroku

Ostatnio Stan Borys poinformował nas, że ze względu na zły stan zdrowia nie pojawił się na pogrzebie siostry - Moje zdrowie pogorszyło się ostatnio tak, że nie jestem nawet w stanie wsiąść do samolotu, aby być na pogrzebie ukochanej siostry... - powiedział. Z tego też powodu, Karol Strasburger, jego żona Małgorzata (38 l.) oraz reprezentująca ich kancelaria, nie zdecydowali się na skomentowanie korzystnego dla siebie wyroku i jego publikację. Wzięli także pod uwagę poszanowanie osoby Stana Borysa. Sprawę uznają za zakończoną.

