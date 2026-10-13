Zaskakujące wykształcenie polskich gwiazd. Zamiast brylować na scenie mogli uczyć w szkołach!

Fani nierzadko bywają w szoku, gdy dowiadują się o zawodowej przeszłości swoich idoli. Znaczna część popularnych muzyków oraz czołowych prezenterów zdobyła solidne wykształcenie kierunkowe, pozwalające im na pracę w placówkach edukacyjnych. Zanim ich kariery w mediach nabrały zawrotnego tempa, niektórzy z nich spędzili całe lata, sprawdzając klasówki i wpisując oceny do szkolnego dziennika. Ta droga często stanowi zaskoczenie dla ich najwierniejszych słuchaczy i widzów.

Artur Rojek i Tomasz Organek w roli nauczycieli. Wykształcenie muzyków robi wrażenie

Lider formacji Myslovitz kojarzy się fanom głównie z niezależnym brzmieniem oraz organizacją festiwalu OFF. Artur Rojek ma jednak za sobą studia na katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wokalista nie poprzestał wyłącznie na zdobyciu dyplomu – przez pewien czas pracował w zawodzie, prowadząc zajęcia sportowe w szkole podstawowej oraz w technikum samochodowym na terenie swoich rodzinnych Mysłowic.

Bardzo podobnie wyglądały początki zawodowe kolejnego znanego muzyka. Zanim Tomasz Organek zajął się na poważnie graniem koncertów, skończył filologię angielską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez dwa lata artysta faktycznie pracował jako nauczyciel, tłumacząc uczniom zawiłości obcej gramatyki.

Do grona wykwalifikowanych pedagogów należy także Dorota Gardias. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek pogody w naszym kraju, mimo posiadanego dyplomu, ostatecznie wybrała pracę w strukturach mediów. Ukończone studia dały jej jednak znakomite podstawy w obszarze międzyludzkiej komunikacji i stanowią namacalny dowód na to, że przed kamerą doskonale sprawdzają się ludzie o bardzo zróżnicowanym i nierzadko zaskakującym zapleczu naukowym.

Tomasz Kammel i Muniek Staszczyk. Polonistyka i germanistyka w cieniu show-biznesu

Z kolei Muniek Staszczyk, absolutna legenda polskiej sceny rockowej, może pochwalić się imponującym dyplomem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Lider zespołu T.Love miał dzięki temu niezbędne uprawnienia do tego, by analizować z młodzieżą literacką klasykę i uczyć języka polskiego.

Tomasz Kammel zdobył tytuł germanisty w murach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Chociaż gwiazdor nie zajmuje się dziś sprawdzaniem szkolnych klasówek, swoją nauczycielską pasję wciąż aktywnie realizuje na nieco innej płaszczyźnie. Działa on bowiem w roli wykładowcy akademickiego, szkoląc młodych ludzi z obszaru komunikacji oraz autoprezentacji, co idealnie uzupełnia jego medialną karierę.

Kogo jeszcze moglibyśmy zobaczyć przy tablicy? Sprawdźcie!

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