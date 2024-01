Zasłynęła "ślubem" z Michałem Wiśniewskim. Potem wydała krocie na metamorfozę

Papcio Chmiel odszedł we śnie. Nie zdążył spełnić ostatniego marzenia. Zabrakło kilku dni

Paula Marciniak zadebiutowała w show biznesie w 2005 r., biorąc udział w konkursie miss polski. Nie dość, że uroda została wtedy zauważona, to zdobyła także tytuł miss Foto. Potem jej medialna kariera nabrała nieco rozpędu, Paula wystąpiła w kilku epizodycznych rolach - m.in w "Pitbullu", "Daleko od noszy" i "Pierwszej miłości". Próbowała także swoich sił w muzyce. Nagrała kilka singli, a w teledysku do jednego z nich wystąpił sam Michał Wiśniewski. Podobno w tamtym czasie lider "Ich Troje" proponował jej dołączenie do zespołu, Paula miała jednak w planach swoją płytę i solową karierę.

Paula Marciniak zainwestowała w ciało. Dziś wygląda zupełnie inaczej

Wydana w 2011 r. płyta "Paula" nie okazała się jednak komercyjnym sukcesem, działalność artystyczna celebrytki nie zyskała dużego uznania wśród fanów. Paula prowadziła kilka programów w lokalnych telewizjach muzycznych i chętnie pozowała do magazynów dla mężczyzn. Zainwestowała także w urodę. W rozmowie z Super Expressem przyznała, że na "poprawki" wydała niemal 50 tys. zł. Operacje objęły zmniejszenie i wyrównanie biustu, powiększenie pupy i obniżenie linii czoła. Dziś Paula ma 34 lata i wygląda zupełnie inaczej niż w teledysku, w którym występowała z "Wiśnią". Na ulicy trudno byłoby ja rozpoznać, podobnie jak przejść koło niej obojętnie. Zobaczcie w galerii, jak zmieniła się Paula Marciniak.