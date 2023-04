Przez ponad 50 lat Maryla Rodowicz nie mogła z tego powodu zaznać spokoju. Sprawa trafiła do sądu, to nareszcie koniec

Krystian Ochman reprezentował Polskę na Eurowizji. Tym bardziej można byłoby pomyśleć, że będzie wspierał nową reprezentantkę, którą w 2023 roku została Blanka Stajkow. Początkowo Ochman faktycznie wypowiadał się o niej raczej przychylnie, a przynajmniej ostrożnie. W ostatnich wywiadach zaczął jednak używać mocniejszych słów. Według niektórych fanów, publicznie ją upokorzył! Słowa młodego wokalisty można też uznać za wyśmiewanie się. To zaskakujące dlatego, że Blanka i tak mierzy się już z falą krytyki po tym, gdy wygrała ona, a nie faworyt publiczności - Jann. Krystian Ochman w programie "Onet Rano" stwierdził, że piosenka Stajkow - "Solo" - przypomina disco polo. "Ale i tak jej kibicuję, bo wiem, jak to wygląda. To jest na pewno ogromny stres, ale też równocześnie fajna sytuacja. Wtedy, jak wręczyłem jej ten bilet, to trochę dziwnie się poczułem. Myślałem, że chcę już wracać do domu", stwierdził Ochman. Tak przychylny nie był już w kolejnych swoich wypowiedziach.

Zatkało nas, gdy usłyszeliśmy, co Ochman powiedział o Blance. Publicznie ją upokorzył! Tego się nie spodziewaliśmy

Krystian Ochman pojawił się w programie TVN Kuby Wojewódzkiego, gdzie znowu zapytano go o Blankę Stajkow. Tym razem muzyk nie był tak miły, jak do tej pory.

- Czy uważasz, że Blanka poradzi sobie teraz? - zapytał go Wojewódzki.

- Czy poradzi sobie? No, musi... Niezależnie od tego, co ludzie mówią, ja bym tego nawet nie nazywał hejtem, po prostu nie zgadzają się z wyborem - stwierdził Ochman.

- Ale ona dobrze słyszy? Dobrze śpiewa? - dopytywał Wojewódzki.

Ona jest influencerką, nie? - rzucił Krystian. Chwilę później, na pytanie o to, co w Blance zobaczyła Górniak, odpowiedział dosyć bezczelnie.

- Może jej nie chodziło o śpiewanie? - zapytał Kuba Wojewódzki.

- Może o usta - stwierdził Ochman.

Gdy to usłyszeliśmy, aż nas zatkało! Ludzie w mediach społecznościowych nie zostawili na Ochmanie suchej nitki. Twierdzą, że upokorzył Blankę w telewizji i dołożył się do hejtu, jaki na nią spłynął. Są jednak i tacy, którzy twierdzą, że "tylko wyraził swoje zdanie". A Wy jak myślicie? Zagłosujcie w naszej poniższej sondzie.

