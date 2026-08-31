Zbigniew Buczkowski zagrał Henia w serialu "Dom". Mógłby wrócić do tej roli!

Tomasz Borkowy szykuje "Nowy Dom"

Tomasz Borkowy - który w serialu grał Andrzeja Talara - zdradził internautom, że przygotowuje powrót tytułu. W rozmowie z "Super Expressem" potwierdza, że kontynuacja będzie się nazywała "Nowy Dom", gdyż do oryginalnego serialu dziś trudno jest od tak wrócić ze względu na ogrom zmian, jakie zaszły w Polsce na świecie przez ponad ćwierć wieku. Powrotem kultowego serialu PRL-u i lat 90. zajmuje się zresztą inny zespół twórców.

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- Przede wszystkim, tylko w pewnym sensie będzie to powrót do "Domu", do niego nie da się po prostu wrócić i to z wielu powodów. Pierwszy to to, że "Nowy Dom" pisze inna para scenarzystów z innym doświadczeniem i inną metodą pracy. Do tego dochodzi ponad ćwierć wieku od zakończenia zdjęć do ostatniego odcinka "Domu". Dlatego nadałem temu projektowi tytuł "Nowy Dom" - wytłumaczył nam aktor.

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Buczkowski zagrał Henia. Mógłby wrócić na plan!

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie ze Zbigniewem Buczkowskim, który w serialu grał Henia Lermaszewskiego. Aktor początkowo myślał, że to tylko plotka. Dopiero po usłyszeniu informacji, że za projekt odpowiada Tomasz Borkowy stwierdził, że w takim razie musi to być prawda.

- Do mnie na razie nie dzwonili - powiedział i dodał, że mógłby zagrać tylko wtedy, kiedy scenariusz będzie dobry.

Należy jednak podkreślić, że na tym etapie nie trwają jeszcze rozmowy z potencjalną obsadą. Jak zaznacza Tomasz Borkowy, szczegóły z całą pewnością poznamy po ostatecznym zatwierdzeniu scenariusza. W tej chwili domysły w sprawie aktorów są jeszcze przedwczesne.

Co z nieżyjącą obsadą?

Zbigniew Buczkowski zwrócił też uwagę, że duża część pierwotnej obsady już nie żyje. Jedną z osób grających w "Domu" była chociażby zmarła w 2026 roku Bożena Dykiel. Tomasz Borkowy szuka jednak rozwiązań i wierzy, że fani serialu będą zadowoleni z docelowej obsady.

- Jesteśmy w kontakcie z TVP, jak również z potencjalnymi koproducentami i czekamy na konkretne propozycje. (...) Jestem przekonany, że te postacie, które fani "Domu" chcieliby znowu zobaczyć, pojawią się na ekranie - mówi aktor.