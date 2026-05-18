Zbigniew Hołdys zabrał głos w sprawie koncertu Maty na Narodowym. Słowa ikony rocka zaskakują!

Mata to jeden z najbardziej znanych i najpopularniejszych obecnie raperów młodego pokolenia w Polsce. Pierwsze single wydawał już w 2019 roku, największy rozgłos jednak zapewnił mu kawałek Patointeligencja, który był szeroko komentowany w naszym kraju. Rok później ukazał się jego pierwszy pełnoprawny album studyjny, 100 dni do matury, a do tej pory światło dzienne ujrzały kolejne trzy.

Najnowszy krążek rapera to #MATA2040, który ukazał się w sobotę 16 maja, między jego pierwszym, a drugim koncertem na warszawskim PGE Narodowym. Pokazy odbyły się dzień po dniu, 15 i 16 maja i nie da się ukryć, że stanowiły one kolosalne widowisko, pełne gwiazd na scenie, efektów wizualnych, specjalnych, które wyświetlane były na imponującej scenie.

Zbigniew Hołdys niespodziewanie o koncertach Maty na Narodowym

Co prawda w gronie tym zabrakło Zbigniewa Hołdysa, muzyk niespodziewanie jednak zdecydował się zabrać głos w sprawie koncertowego wyczynu Młodego Matczaka. Założyciel grupy Perfect zamieścił na swoim koncie na Facebooku wpis, opatrzony nagraniem z koncertu Maty, zaskakują jednak słowa, którymi muzyk opatrzył całość.

Być może można by się spodziewać braku zrozumienia, czy krytyki dla osób, które zdecydowały się wziąć udział w koncertach - szczególnie ze strony kogoś, kto reprezentuje zupełnie inny muzycznie gatunek - i sama działała na scenie w zupełnie innych czasach. Nieoczekiwanie jednak Zbigniew Hołdys skrytykował, ale te osoby, które wyśmiewają młodych, którzy zdecydowali się wziąć udział w koncertach. Jak napisał artysta, taka postawa jest przejawem snobizmu i wyrazem braku zrozumienia przez dorosłych dla gustów swoich własnych dzieci.

MATA :-P na Narodowym. Dwa koncerty z fullem. Czytam w wielu komentarzach, że ta widownia to głupki. Że Mata nic nie wnosi. Że Jacek Kaczmarski i Led Zeppelin to była muzyka. Gratuluję. Tym sposobem "dorośli" (wiekiem) pokazują, że jednak nie dorośli, żeby zrozumieć młodych - napisał Zbigniew Hołdys.

