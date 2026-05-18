DRAMATYCZNA walka o życie byłej ukochanej Tomasza Karolaka. "Siedziałam nad szufladą z lekami"

Szok w show-biznesie! Kołakowska ujawnia mroczną stronę swojego życia

Była modelka rzadko decyduje się na tak osobiste zwierzenia. Tym razem jednak otworzyła się na temat swoich traum, problemów psychicznych oraz długiej drogi, jaką przeszła, zanim zaczęła rozumieć źródło swoich trudności. W rozmowie nie zabrakło także odniesień do przeszłości i życia prywatnego, które przez lata było szeroko komentowane w przestrzeni publicznej. Jednak tym razem Kołakowska skupiła się przede wszystkim na własnym wnętrzu i walce o odzyskanie równowagi.

Zobacz też: To koniec złudzeń? Kołakowska brutalnie o związku z Karolakiem

Szokujące wyznanie Kołakowskiej! Myśli samobójcze i dramatyczna walka

Podczas rozmowy Viola Kołakowska wróciła do najciemniejszych momentów swojego życia. Wprost przyznała, że doświadczała myśli samobójczych i wielokrotnie była emocjonalnie na granicy wytrzymałości. Jak opowiadała, zdarzały się chwile, w których rozważała najgorsze scenariusze, ale powstrzymywała ją świadomość odpowiedzialności za dzieci.

Wiesz, ile ja miałam myśli samobójczych? Wiesz, ile razy siedziałam nad szufladą z lekami? Tylko to, że wiedziałam, że nie mogę tego zrobić dzieciom - powiedziała Kołakowska u Żurnalisty.

W jej relacji wybrzmiało także to, jak długo nie rozumiała własnego stanu. Przez lata tłumaczyła swoje trudności jako brak siły, lenistwo lub "wadę charakteru", nie zdając sobie sprawy, że ich źródło jest znacznie głębsze.

Zobacz też: Karolak parkuje jak lebiega! Nie dość, że na ścieżce rowerowej, to niemal na przejściu dla pieszych!

Kołakowska opowiedziała również o diagnozach CPTSD oraz ADHD, które miały ogromny wpływ na jej codzienne funkcjonowanie. Zwróciła uwagę, że wiele osób po traumach zmaga się z problemami, które z zewnątrz mogą być niezrozumiałe lub błędnie oceniane.

W rozmowie pojawił się także wątek terapii. Kołakowska podkreśliła, że dopiero specjalistyczna pomoc pozwoliła jej zrozumieć mechanizmy rządzące jej emocjami i zachowaniem. Jak zaznaczyła, nie chodziło o brak chęci czy motywacji, lecz o realne ograniczenia wynikające z jej doświadczeń i stanu psychicznego.

Nie zrobiłam dlatego, że CPTSD i ADHD powodują, że nie jesteś w stanie się na tym skupić. Ja dopiero później to zrozumiałam, bo ja myślałam, że ze mną jest coś nie tak. Że ja jestem albo głupia, albo leniwa. To jest kolejny, wiesz, case. "Ona jest leniwa". Nie. Ludzie, którzy doświadczyli takich rzeczy, mają naprawdę słuchajcie problemy takie, które wydawałoby się, że to jest niemożliwe, żeby mieć z tym problemy. Problemy z prostymi rzeczami czasami. Dzisiaj wiem, bo bardzo pięknie mi to wytłumaczyła moja terapeutka, że to nie jest tak, że z tobą jest coś nie tak. Nie mogłaś. Nie miałaś takich zasobów neuronalnych - powiedziała w podcaście Kołakowska.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Zobacz także: Niecodzienny pomysł Tomasza Karolaka. Aktor zdradził, co znajdzie się na jego grobie

Zobacz naszą galerię: DRAMATYCZNA walka o życie byłej ukochanej Tomasza Karolaka. "Siedziałam nad szufladą z lekami"

18

Sonda Lubisz Tomasza Karolaka? TAK NIE