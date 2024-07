Zdewastowany grób Stuhrów. Są nowe informacje o sprawcy!

Co za stroje!

Jerzy Stuhr zmarł 9 lipca. Nieco ponad tydzień później odbył się jego pogrzeb. 77-letni aktor, który od lat zmagał się z wieloma chorobami, odszedł otoczony kochającą rodziną i przyjaciółmi. W ostatniej drodze towarzyszyły mu tłumy wielbicieli jego niezwykłego talentu. Podczas uroczystości pogrzebowych nie brakowało przemów i wzruszających gestów, które sprawiały, że łzy same stawały w oczach. Stuhr był aktorem uwielbianym i co do tego nie ma wątpliwości.

A jednak jego rodzina oprócz dowodów sympatii otrzymała też jasne deklaracje nienawiści. Pamiętacie? Są nowe informacje w jednej z głośnych spraw związanych ze Stuhrami.

Grobowiec Stuhrów został zniszczony

W 2021 r. Maciej Stuhr na swoim facebookowym profilu pokazał zdjęcia rodzinnego grobowca, na którym ktoś napisał skandaliczne hasła. "Dzwonią do mnie dziennikarze i proszą o komentarz. Jak to skomentować? Każdy ma grób rodzinny i może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili. Przy okazji dowiedziałem się, że jestem mordercą. Każdy ma oczy i widzi, dokąd zmierzamy i po której stronie jest. Bo być 'gdzieś pośrodku' naprawdę już się nie da. Pomagajmy, szerzmy dobro, hamujmy nienawiść, zanim wszystkim nam zaleje oczy i serca!" - pisał.

Sprawa była na tyle poważna, że znalazła swój finał w sądzie. Niedawno na jaw wyszły nowe fakty.

Zdewastowany grób Stuhrów. Co z wyrokiem?

Sprawa wciąż się nie zakończyła. Została jednak zawieszona. - Postępowanie dotyczy uszkodzenia zabytkowego grobowca rodziny Stuhrów i znieważenia miejsca pochówku zmarłych tam spoczywających tj. o przest. z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282 – t.j.) i art. 262§1 kk w zw. z art. 11 §2 kk. W sprawie przedstawiono zarzuty jednej osobie. Aktualnie, z uwagi na stan zdrowia podejrzanego, postępowanie jest zawieszone - zdradził Plejadzie rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

