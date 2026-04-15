Zdjęcie Donalda Trumpa jako Jezusa wzbudziło ogromny skandal. Znany gitarzysta ostro do katolickich zwolenników prezydenta

Donald Trump to osoba, która budzi bardzo duże emocje i rozgłos na całym świecie - praktycznie przy każdym swoim działaniu. Nie inaczej było teraz, gdy w niedzielę 12 kwietnia na koncie Prezydenta Stanów Zjednoczonych na jego koncie na portalu 'Truth Social' pojawiła się nietypowa grafika. Usunięte już zdjęcie (widoczne jednak w obrazu, otwierającym artykuł) przedstawia Trumpa w roli... Jezusa, uzdrawiającego chorych! Polityk ubrany jest w szatę podobną do tej, jaką ma Jezus na wielu znanych graficznych przedstawieniach, a jego dłonie promieniują światłem. Jedna z nich położna została na czole chorego w domyśle mężczyzny. Wokół zaś widoczne są inne postacie: kobieta ze złożonymi dłońmi, pielęgniarka oraz żołnierze. Grafika nie została podpisana i zdaje się, że do jej powstania przyczyniła się sztuczna inteligencja.

Obrazek pojawił się w sugestywnym momencie, gdy media na całym świecie rozpisują się o konflikcie, jaki ma mieć miejsce między Donaldem Trumpem a papieżem Leonem XIV. Prezydent skrytykował głowę Stolicy Apostolskiej za jego krytykę wobec wojny w Iranie.

Nieoczekiwanie, chyba także dla samego polityka, na jego głowę posypały się prawdziwe gromy, także ze strony jego własnych zwolenników. Najwyraźniej dla tych stawianie się Trumpa w roli samego Zbawcy z religijnego punktu widzenia jest już jednak przekroczeniem pewnej granicy. Była już kongresmenka Partii Republikańskiej Marjorie Taylor Greene ostro określiła działanie prezydenta, pisząc na portalu "X": "To coś więcej niż bluźnierstwo. To duch antychrysta". Nic więc dziwnego, że na fali krytyki grafika zniknęła z konta Donalda Trumpa na Truth Social. Co najciekawsze jednak, polityk tłumaczył się, że on sam na obrazku widnieje jako... lekarz organizacji Czerwony Krzyż, którą wspiera.

It’s more than blasphemy. It’s an Antichrist spirit. https://t.co/Lqd9GkBPmO— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) April 13, 2026

Teraz na działanie prezydenta zareagował jeden z jego najbardziej zagorzałych przeciwników ze świata muzyki. Gitarzysta Jack White, bo to o nim mowa, sam pochodzący z niezwykle religijnej rodziny, w poniedziałek 13 kwietnia zamieścił wpis na swoim koncie na Instagramie, w którym zwraca się bezpośrednio do zwolenników Donalda Trumpa.

White, śladem Marjorie Taylor Greene, nawiązał do idei na temat nadejścia na Ziemię Antychrysta i wskazał, że ma nadzieję, że jeśli kwestia działań agentów ICE czy akt Jeffreya Epsteina nie były w stanie przekonać zwolenników Trumpa co do jego prawdziwej natury, to ma nadzieję, że zmieni to właśnie ta grafika. Gitarzysta pisze dalej, że jest przekonany, że ktoś, kto ma się za prawdziwego katolika nie będzie w stanie popierać osoby, która dopuszcza się bluźnierstwa, a do tego atakuje papieża. Na koniec Jack White stwierdza, że miał Donalda Trumpa za "Najgorszego Prezydenta w historii USA", dziś jednak pójdzie o krok dalej i określi go jako "Najgorszego Amerykanina wszech czasów".