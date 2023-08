Gwiazdor internetu szuka weterynarza dla kota. Proponuje w zamian filmik

Wygląda na to, że gwiazdor internetu Brzoza chciał znaleźć sposób na to, jak bezkosztowo wyleczyć połamanego kota. Fachowo takie coś nazywa się barterem. Niby sprytnie, ale jednak wpis Brzozy wywołał zniesmaczenie wśród internautów. - Poszukuję doktora który złoży połamana miednice kotce. Jest to kotek z domu rodzinnego. W zamian oferuje materiał jak pokazuje powrót kotki do zdrowia, dla lekarza to super reklama, dla nas mega pomoc - napisał gwiazdor internetu słynący z zaczepiania ludzi na ulicach. "Mam nadzieję, że to żart, choć kiepski" - napisała jedna z użytkowniczek Facebooka. "Żenada... pranki z skarpetkami i torba z Biedronki były w miarę śmieszne, to juz jest przesada" - oceniła inna internautka. Niektórzy poszli jeszcze dalej i twierdzili, że Brzoza jest "tragiczny"

Brzoza odpowiada internautom: "Faktycznie ze mnie straszny człowiek"

Sam gwiazdor odpowiedział na zaczepki. - Straszny bo chce odciążyć rodzinę z dużego wydatku i wyleczyć szybciej kota. No to faktycznie straszny ze mnie człowiek - ironizował Brzoza. Część fanów go wsparła "Myślę, że nie warto odpisywać bo szkoda nerwów, Ludzie i tak nie czytają że zrozumieniem i nawet nie wiedzą o co chodzi" - stwierdził jeden z użytkowniczek Facebooka. - Są ludzie i taborety, taboretów olewaj, bo nic nie wnoszą do sprawy, a tylko przeszkadzają - wtórowała inna internautka. A Wy jak myślicie? Czy reklama dla weterynarza to dobry interes? Czy Brzoza powinien zaoferować pieniądzę za usługę? Zagłosujcie w naszej sondzie.

